Como si de un Rey Midas moderno se tratara, no hay nada que la Rosalía haga que no se transforme en oro. Con apenas seis años de carrera y sin haber cumplido treinta años, la cantante oriunda de Barcelona no solo arrasó con las últimas ceremonias de premiación sino que sus temas escalan en lo más alto de los rankings mundiales. Su impacto llegó al punto de que, un particular gesto que decidió hacer durante una parte de su más reciente tour, se volvió uno de los más repetidos por los usuarios de las redes sociales. Días atrás, en una entrevista exclusiva con el podcast La Pija y la Quinqui, reveló cuál fue el origen del mismo.

En el 2017, la Rosalía estrenó su primer álbum en colaboración con el productor y músico Raül Refree. Esas doce canciones fueron suficientes para ubicarla, de un día para el otro, en el panorama musical hispanohablante. Seis años después y con ya dos discos solistas publicados, la artista no solo acumuló múltiples galardones y récords de reproducciones sino que se ubica entre las sensaciones internacionales del momento. El Motomami World Tour, su primer gira internacional, fue lo último que faltaba para demostrar el efecto que tiene en el público.

Inaugurado el pasado 6 de julio en Almería, el Motomami World Tour 2022 fue la oportunidad perfecta para que Rosalía desplegara todos sus dotes artísticos. Descrito como uno de los shows del año, contó con un repertorio compuesto por sus mejores canciones -desde las pertenecientes a su nuevo álbum hasta los clásicos de El mal querer-, elaboradas coreografías, cambios de vestuario, un batallón de bailarines y la emoción a flor de piel que tanto caracteriza sus piezas musicales.

Pero, entre los cientos de detalles que la intérprete de “Malamente” decidió incluir en el show, uno de los más llamativos fue la particular pose que realiza en la previa a entonar una de sus canciones más famosas del momento: “Bizcochito”.

Mientras suena la tan escuchada intro, esa que parece inspirada en los singles de los videojuegos antiguos, la Rosalía se para con la mano clavada en la cintura al mismo tiempo que mastica chicle de manera exagerada y recorre al público con una mirada que mezcla a la perfección el aburrimiento con el desdén.

La llamativa pose se volvió aún más popular cuando, parodiándose a si misma, la artista subió un video en donde se la podía ver haciendo el mismo gesto, pero en diferentes escenas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo que levanta pesas en un gimnasio, sentada frente a un plato de sushi, con una bata y una mascarilla de belleza puesta, lista para irse a dormir, entre otras. Demás está decir que esto generó furor y se volvió una de las tendencias más replicadas en las redes sociales.

Luego de que la mascada de chicle se transformara casi en una marca registrada, la cantante pasó por el podcast La Pija y la Quinqui, conducido por los españoles Carlos Peguer y Mariang, y reveló cómo fue la secuencia que resultó en su origen.

“Yo estaba en el ensayo y estábamos haciendo la coreografía. Y, de tantas veces hacerla, una se aburre en los ensayos al trabajarla. Entonces, como sin querer, comencé a hacer eso para causarle risa a los chicos (los demás bailarines). Y vi que se reían, entonces dije ‘ah pos, lo voy a hacer’. Al improvisar salió y, bueno, lo dejé”, explicó, ante la mirada sorprendida de sus interlocutores, quienes no pudieron creer que una de las imágenes más vistas de las últimas semanas fue el resultado de un simple juego tras bambalinas.

Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación

Los rumores de una relación entre Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron a formarse en las redes sociales el pasado 25 de septiembre de 2021, cuando la pareja compartió una fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram, en la que se les veía muy enamorados y que disfrutaban de su compañía.

Ha pasado casi un año y hasta la fecha no se había mencionado nada sobre esta unión, hasta el pasado 12 de agosto cuando los internautas se percataron de algunos movimientos en sus redes sociales. Asimismo, se dice que a la cantante no le habría gustado que su pareja fuera bisexual, por lo que decidió ponerle fin a su romance.

Hasta el momento se tienen dos escenarios en los que se supone y se argumenta sobre los hechos. Por un lado, la productora e intérprete estrenó su última canción que, en palabras más claras, significa “despechada”, lo que, según la Real Academia Española es la ‘’malquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad’’.

Aunque la esencia del video musical no tenga que ver con una relación de pareja ni explícitamente con Rauw Alejandro, puesto que transmite un ambiente playero entre la familia y los amigos, sigue causando polémica el nombre debido a su reciente aparición en YouTube, alineado con algunas de las imágenes que se eliminaron de la cuenta oficial de Rosalía donde se les veía muy felices e irradiando amor.