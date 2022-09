Otras nuevas locuras de Nick Kyrgios. Foto: EFE.

Excéntrico, ese es el adjetivo perfecto para definir a Nick Kyrgios. En la segunda ronda del US Open, el tenista australiano volvió a cometer una de sus habituales locuras: se quejó ante el juez por sentir “olor a marihuana” en pleno juego y, además, soltó un escupitajo sobre la red hacia el lado de su rival, Benjamin Bonzi.

En primer lugar, mientras se jugaba el segundo set, Kyrgios le recriminó al juez sobre un fuerte olor a marihuana, proveniente de la platea que estaba detrás suyo. “Si fueran olores de comida, no me quejaría”, le manifestó con enojo el tenista australiano al árbitro español Jaume Campistol.



“Olor a marihuana”

.

Si bien en el Estado de Nueva York es legal el consumo de marihuana con fines recreativo, Campistol le pidió amablemente al público que dejaran de hacerlo: “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”. El juego prosiguió, pero eso no iba a ser todo.

“La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre punto y punto”, reveló el australiano, después del triunfo.



El episodio del escupitajo

Pocos minutos después y, pesar de estar ganando, el actual número 25 del ranking mundial masculino tuvo un gesto más que repulsivo. Después de perder su saque, ofuscado mientras cambiaba de lugar, Kyrgios le arrojó un escupitajo a Bonzi (50°).



.



A pesar de pasarle lejos, el magistrado no titubeo y le dio una advertencia al australiano, quien se sentó en su banco y se quedó insultando en dirección a su entrenador y amigos. Luego de su “show”, Kyrgios venció por 7-6 (3), 6-4, 4-6 y 6-4 al tenista francés. En tercera ronda se medirá ante el estadounidense Jeffrey John Wolf.