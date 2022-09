Benjamín Vicuña atraviesa días difíciles. Al delicado estado de salud de su padre, que por estas horas lucha por su vida, se le sumó su abrupta separación de Eli Sulichin, su novia desde hacía ocho meses. “El domingo por la noche, ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos…Diferencia de agenda, de momento (…) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos“, había informado el lunes Yanina Latorre en LAM (América).

Lo cierto es que, cuando se dio a conocer la noticia, el actor se encontraba en Chile para acompañar a su familia en este difícil momento, y recién este miércoles regresó al país para retomar las funciones de El método Grönholm, la obra que encabeza junto a Laurita Fernández y Rafa Ferro. Fue justamente a la salida del teatro cuando fue interceptado por el cronista de Socios del espectáculo. “Estoy cansado porque estoy viajando a Chile y llegué hoy, porque tengo que estar y es lo que tengo que hacer. No voy a entrar en detales íntimos”, comenzó expresando sobre la salud de su papá.

En tanto, también fue consultado por la ruptura con su pareja, aunque tampoco quiso dar mayores precisiones. “No voy a hablar de eso porque me parece que es mejor así, pero igual gracias por preguntar”, manifestó, un tanto incómodo por la pregunta. Sin embargo, el movilero insistió para saber sobre su estado de ánimo, entonces él cerró: “Como todo, hay que estar. Bueno chicos, gracias como siempre por bancar y la preocupación”.

En tanto, hace apenas dos semanas ella había tenido un gran gesto con el exprotagonista de El Primero de Nosotros: lo había ido a visitar al teatro. “Gracias por estar”, había expresado el chileno en sus stories, junto a una imagen de ambos abrazados en el camarín, donde se los veía reflejados en un espejo que está decorado con varias postales junto a sus hijos.