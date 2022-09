Soldados taiwaneses. Foto: Reuters.

Luego de varias semanas de ejercicios chinos sobre Taiwán, la isla comenzó a tomar contramedidas. El martes, los soldados taiwaneses dispararon por primera vez contra un dron que estaría sacando fotos a una base militar. La presidenta pidió a las fuerzas armadas que “protejan el espacio aéreo”. Afirmaron que contraatacarán si China se acerca por aire o por mar a la isla.

Un importante funcionario sostuvo que utilizaría fuerzas aéreas y fuego para repeler los acercamientos. Si bien la presidenta reafirmó que Taiwán “no provocará ni iniciará una guerra con China”, la isla sí sostuvo que mientras más se acerquen los drones y los barcos chinos, más fuerzas militares utilizará para repelerlos.

El ejército declaró que está trabajando en un sistema de defensa contra drones. Además, la presidenta anunció un aumento del 14% del gasto en defensa para el próximo año debido a la “coerción” de China.

“Cuando aviones y barcos del EPL están en las 12 millas náuticas de nuestras aguas territoriales y espacio aéreo, actuaremos de acuerdo con órdenes operativas para ejercer el derecho a la autodefensa de contraatacar”, advirtieron desde el Ministerio de Defensa.



Fuertes ejercicios militares

Las maniobras militares sobre Taiwán van en constante aumento, no se veían desde la década de 1990. La tensión crece por la visita de funcionarios estadounidenses a la isla que enfurecen a Pekín.

Video del Ejército taiwanés: Reuters.



Los vuelos con drones cerca de bases militares se están volviendo más comunes. Hace una semana, se conoció una foto de dos soldados taiwaneses que se veían desconcertados por la presencia de un dron.

Desde el Ministerio de Defensa y el ejército informaron que el dron no estaba todavía en el espacio aéreo de la isla. Aun así, el protocolo de solo informar su presencia tuvo que actualizarse y el martes dispararon en advertencia contra uno.

Debido a la creciente tensión con China, las autoridades advirtieron que no van a permitir esas excursiones militares en el espacio de la isla.