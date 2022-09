Un hombre fue apuñalada tras una discusión de tránsito. Foto: Diario La Voz.

Lo que podría haber terminado en una discusión de tránsito más, terminó en un trágico hecho en Córdoba. Un hombre apuñaló a otro con un cuchillo y lo mató.

El mencionado hecho sucedió en el barrio Las Palmas de la capital provincial. Todo comenzó cuando un conductor encerró a otro con su vehículo, hecho que desató bocinazos e insultos.

Uno de ellos agarró un cuchillo, se bajó del auto y apuñaló al otro conductor en el corazón. La víctima fue llevada al Hospital Eva Perón de barrio Las Violetas, pero los médicos no pudieron hacer nada.

“No hay palabras para explicar el dolor y hacernos entender lo que sucedió. Es una pesadilla”, explicó Cecilia, una prima de Martín, el hombre que murió apuñalado.



Relato en primera persona

Cecilia escuchó gritos desde su casa, salió a la calle pensando que era un robo y al ver que la víctima era su primo, llamó a la ambulancia.

“Cuando me acerco, corro el auto de Martín y veo que atrás había un tenedor y una faca de un cuchillo tirados en el piso”, relató y agregó al ciclo Arriba Argentinos: “Unos chicos me dijeron que habían visto al hombre que lo había apuñalado con un cuchillo y se había escapado”.

Martín murió debido a la gravedad de la herida, que fue a la altura del corazón. Su prima reveló que iba a convertirse en abuelo este año.

Por lo pronto el agresor fue detenido a la espera de que la Justicia actúe.