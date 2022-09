La tenista envuelta en un escándalo durante partido del US Open. Foto: IG Sarah Bejlek.

El US Open se está llevando toda la atención del mundo del tenis, y fue justamente durante la realización de este torneo donde también explotó la polémica. Los protagonistas fueron la checa Sara Bejlek, 194° lugar del ranking WTA, su padre y un festejo que causó todo tipo de reacciones en las redes.

La joven celebró su triunfo ante la británica Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5. En ese momento, lo que debía ser un festejo más, no lo fue, y los gestos de su padre y su entrenador fueron repudiados y se convirtieron en el centro de la escena.

En el video se ve como Jaroslav Bejlek, el padre, y al entrenador, Jakub Kahoun, le dan palmadas en el trasero e incluso se visualizó un beso al final que pareciera ser en la boca. El repudio fue tal que la joven debió aclarar la situación.

“No volverá a suceder”

“Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder”, les dio a los periodistas presentes.

“Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Me graba, me masajea. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder”, expresó.

“Fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por el US Open. Ya estoy deseando que lleguen los próximos torneos. He tenido buenos resultados, pero esta oponente realmente creía en sí misma y no pude hacer mucho con ella”, concluyó sobre su paso por el certamen.

Sara hizo su debut en el cuadro principal este lunes y perdió ante Ludmilla Samsonova (35° del ranking WTA) en la primera ronda por un contundente 6-1 y 6-3. Su paso por el torneo se vio totalmente opacado por la escena que protagonizó junto a su padre y entrenador.

En República Checa confían en que Beljek es una de las grandes promesas en el tenis y los resultados vienen respaldando el progreso al nivel que desde su federación nacional catalogaron como “majestuoso” y meteórico” su avance en la disciplina.