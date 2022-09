El próximo 30 de septiembre se estrena en Disney Plus la segunda parte de la película Abracadabra (Hocus Pocus), aquella que se estrenó hace ya 29 años en cines en 1993. Las hermanas Sarah (Sarah Jessica Parker), Winfred (Bette Midler) y Mary (Kathy Majimy) conquistaron el corazón de todos cuando dos chicos liberan por error a estas brujas que buscan ser inmortales.

Las brujas habían habitado este mundo en el siglo VII y durante los Juicios por Brujería en Salem casi mueren ahorcadas pero un hechizo realizado por Winfred las salva de la muerte segura. El embrujo consistía en que las tres hermanas resucitarían cuando en una luna llena en la víspera del Día de Todos los Santos alguien virgen prendiera la vela de llama negra. Cuando los pequeños encienden la vela 300 años después, ellas resucitan y van en búsqueda de la vida eterna. Este film original dirigido por Kenny Ortega (que luego dirigió High School Musical), recaudó 45 millones de dólares y se convirtió en un éxito mundial.

Ahora veremos una continuación de aquella historia que fue tan popular y atrajo a niños y adultos. Pensado como un contenido para toda la familia, Abracadabra 2 estará disponible para los suscriptores de Disney Plus el próximo 30 de septiembre, como parte de la celebración de Halloween del servicio de streaming.

Pasaron 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria impedir que las tres brujas en busca de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer en la noche de All Hallow’s Eve. “Si bien las brujas fueron convertidas en polvo en la película anterior, esta nueva historia presentará cómo las Sanderson vuelven a causar estragos luego de que un par de adolescentes realizan un hechizo. Y a partir de ahí, todos los niños correrán riesgo”, publicó Disney en su portal.

Abracadabra 2 también cuenta con las actuaciones de Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones como el zombie Billy que ya conocimos en la versión original (La forma del agua), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) y Tony Hale (Veep). El anuncio del film se llevó a cabo en junio del año pasado y en noviembre comenzaron con la filmación en Providence, Rhode Island.

Anne Fletcher (directora de la comedia de Sandra Bullock, La propuesta, y de algunos episodios de This is Us ) es la directora de la película. La producción está a cargo de Lynn Harris (King Richard, Miedo profundo), con Ralph Winter (Abracadabra 1, franquicia de X-MEN), David Kirschner (Abracadabra, Chucky) y Adam Shankman (Encantada 2, Hairspray) como productores ejecutivos.

Las primeras imágenes ya causaron gran emoción y expectativa en los fans del film, que no esperaban este regreso. La fecha de estreno es el próximo 30 de septiembre y se podrá ver en la plataforma de Disney+. Por supuesto, que se trata de un momento muy esperado por los fans, ya que estas tres brujas se ganaron todo el cariño del público a pesar de tener un oscuro objetivo.

Por su parte, las tres protagonistas festejaron el regreso a la pantalla al compartir este pequeño adelanto de la vuelta esta particular pero exitosa historia. Y particularmente, Sarah Jessica Parker se pronunció muy feliz en Instagram: “Desempolve sus palos de escoba y guarde la fecha. Las hermanas Sanderson se vuelven locas una vez más en #HocusPocus2 (el nombre de la película en inglés)″.