Alberto Fernández. Foto: YouTube.

El presidente, Alberto Fernández, habló en cadena nacional tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa en Recoleta y anunció que el viernes será feriado nacional.

“He dispuesto declarar feriado nacional para que pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra Vicepresidenta”, expresó el Primer mandatario en un mensaje grabado.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la república porque estos hechos afectan nuestra democracia”, expresó.



.



“En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia”, enfatizó Fernández en cadena nacional.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: “He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia”, subrayó.

Luego de comunicarse telefónicamente con Cristina Kirchner, quien esta noche sufrió un intento de atentado en la puerta de su domicilio del barrio de Recoleta, Fernández describió: “En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló”.

“Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”, puntualizó.



Comunicación con la Vicepresidenta

El presidente habló este jueves por la noche con Cristina Kirchner luego del intento de atentado contra la ex mandataria en la puerta de su domicilio del barrio de Recoleta y hará uso de la cadena nacional para referirse a este hecho.

Minutos después de las 22, Alberto Fernández se reunió en la Residencia de Olivos con un grupo reducido de funcionarios entre los que se encuentran el canciller Santiago Cafiero; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

“Cristina está bien, está fuerte, está tranquila, pero no deja de ser un ser humano y pasó una situación terrible”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en diálogo con IP Noticias.