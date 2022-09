El detenido, Fernando Sabag Montiel. Foto: NA

La Policía Federal allanó la casa del hombre que quiso asesinar a Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel. Luego del que apuntara con un arma a la vicepresidenta, se descubrió que se trata de una persona de nacionalidad brasileña que tiene residencia en el barrio porteño La Paternal. Según los vecinos, los efectivos se llevaron información escrita y grabada.

En la madrugada la Policía llegó al lugar y entró de inmediato al inmueble. Uno de los vecinos señaló que “fue un allanamiento bastante tranquilo, siguieron los procedimientos como tienen que ser y revisaron todo. No se llevaron nada solo información escrita y grabada”.

Según confirmó el operativo, si bien la propiedad está a nombre del hombre que intentó producir el atentado, no vive allí sino que renta el inmueble a otras personas. Un inquilino declaró que no tenía trato con Sbag Montiel, solo lo veía cuando llegaba a retirar la plata. Además, dijo que los vecinos colocaron un cartel que decía “esta no es la casa de Fernando” en la casa contigua, para evitar agresiones.

Uno de los vecinos también añadió: “Hablamos lo que sabemos de él para desvincularnos de cualquier acción que pueda haber o si la gente que piensa que, por ahí, nosotros tenemos algo que ver con él. Declaramos lo que sabemos”.



El detenido no vive en la propiedad

La dirección fue indicada por el agresor luego de su detención. Al llegar, comprobaron que en la planta baja de la propiedad se encuentra una peluquería y en el primer piso reside una familia. Ninguno de ellos conocía al agresor o sabía de su historial de portar armas.

El detenido había confirmado esa como su dirección particular pero no dio a los efectivos la aclaración de que ya no residía allí.