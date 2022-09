Lugar del femicidio de Paola Díaz. Foto: Policía de Salta.

Una fue asesinada por su expareja en Salta. Leonel Pérez de 38 años, fue detenido tras intentar huir del lugar del crimen y según los testigos, habrían tenido una discusión luego de exigirle a Paola Díaz, la víctima, “que vuelvan a vivir juntos”.

El hecho ocurrió en la ciudad de Orán. Por lo que se sabe, alrededor de las 22.30 del 31 de agosto escucharon una discusión de la pareja, seguido de un incendio en la humilde casilla de madera ubicada en la calle Alvear al 900. El fuego arrasó una propiedad vecina donde vivía una mujer de 94 años junto a su cuidadora, y los hijos de esta última de 7, 12 y 18 años, quienes lograron salvarse.

El joven detenido intentó escapar del lugar después de darle una puñalada en el tórax a su exnovia. Asimismo, confirmaron que la mujer, de 32 años, murió camino al hospital por la gravedad de sus heridas.



Leonel Pérez fue detenido por el crimen de su expareja Paola Díaz. Foto: Revista Fuera de Ley.



El ataque

La familia de Paola Díaz declaró que “el hombre tenía graves problemas de adicciones, alcohol y drogas” y aparentemente, se había presentado en esas condiciones ante Paola para intentar una reconciliación.

Luego de la agresión verbal, sacó de entre sus ropas un cuchillo y apuñaló en el tórax a Paola. Los vecinos escucharon los gritos desesperados de la mujer, cerca de las 22.30, y en forma inmediata llamaron 911, aunque la herida fue letal y los médicos del Samec no lograron reanimarla.



Antecedentes del agresor

Según comentó Mario Díaz, padre de la la víctima, ya había denunciado hace tres años a Pérez y el hombre estuvo detenido. Sin embargo, cuando refirió este hecho ahora en la Fiscalía, no encontraban el antecedente.

Mario señaló a Leonel Pérez como “el causante” del femicidio, detalló que era la pareja pero no convivía permanentemente con Paola. Debido a los problemas que Paola tenía con el acusado, su hija solía permanecer en el domicilio de sus padres.