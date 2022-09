Durante la mañana de hoy el titular de la cartera sanitaria, Dr. Luis Medina Ruiz, junto al secretario Ejecutivo Médico, doctor Miguel Ferre Contreras, brindaron una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para actualizar a la población sobre esta problemática.

“Queremos anunciar que, respecto a los casos de neumonía bilateral con etiología desconocida y en investigación, seguimos con nueve pacientes, no hay más personas que se agreguen al listado”, aseguró el ministro.

Y continuó: “La novedad es que tenemos una paciente que, en el día de ayer, en horas de la noche, fue dada de alta, hospitalaria y continúa en observación en su domicilio por su condición clínica. En este momento tenemos tres pacientes que siguen internados, de los cuales dos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica y uno en ventilación no invasiva; los tres en condición grave. Los otros tres pacientes están en condición ambulatoria con seguimiento en menor gravedad y, lamentablemente tres fallecidos”.

Neumonía Bilateral: “Nadie me ha dado la cara”

Cuatro equipos especiales de seguimiento epidemiológico y de salubridad. Cerca de 50 profesionales y técnicos del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) abocado al estudio, tratamiento y atención de los pacientes afectados por los casos de neumonía de origen aún desconocido en un sanatorio privado, en medio del dolor por la pérdida de su madre, Laura habló con Los Primeros y se mostró indignada con el área de Salud porque nunca se comunicaron con ella para explicarle la situación por la que estaba pasando la paciente.

“Nadie me ha dado la cara. Mi mamá falleció sin saber cuál es la bacteria, el virus o qué es lo que tuvo. Dijeron que tenía una neumonía bilateral. Era una persona sana e ingresó al sanatorio por una cirugía programada de vesícula”, comentó.

La paciente había ingresado por una cirugía programada sencilla pero todo se complicó y terminó infectada por esta extraña enfermedad. Falleció tras cinco días de internación en el Sanatorio Luz Médica.

“Algo pasó en medio de la operación y yo le llamo mala praxis. Mi madre no salió bien, la intervinieron otra vez y vieron que tenía un sangrado. Salió con todo alterado. Pasaron las horas y comenzó con fiebre y la llevaron al quirófano por tercera vez”, explicó.

Y siguió, “ella seguía respirando mal y me dijeron que era normal. La pasaron a terapia intensiva, le pusieron oxígeno. Después la intubaron porque ella no estaba bien y era posible que tuviera neumonía bilateral. Todo esto pasó en tres días y desde entonces no supe nada más”.

Denuncia por mala praxis

“Pedí que el cuerpo vaya a autopsia. Hice la denuncia correspondiente, hago responsable al cirujano y a Luz Médica. Los partes médicos no eran claros y nos mentían”, confirmó Laura.

“Me enteré de la extraña enfermedad por las redes sociales pero nadie me lo comunicó oficialmente. Nadie me llamó del SIPROSA. No me dijeron qué es lo que le causó la neumonía”, cerró.