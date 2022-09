Atentado contra Cristina Kirchner. Foto: NA.

La conmoción que se vive en nuestros país por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trascendió las fronteras y llegó a las tapas de los principales diarios del mundo.

Ni la guerra en Ucrania ni la crisis energética en Europa, el calor prolongado o la sequía que afectan al hemisferio norte en los últimos meses pelearon el principal espacio a la noticia relacionada con el ataque sufrido por la Vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando regresaba a su domicilio.

El sitio Actualidad.RT desplazó los acontecimientos en Ucrania para informar del “intento de magnicidio contra Cristina Fernández” y definirlo como “la noche que conmocionó a la Argentina”.

En similar sintonía estuvo la página del canal francés France 24 en español, en tanto que Reuters.com consigna que “la vicepresidenta argentina sale ilesa de un intento de tiroteo a quemarropa”.

Sin embargo, en el caso de Reuters, el suceso ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires queda desplazado a un tercer plano ya que la noticia destacada allí es Gorbachov, seguida de la inestabilidad política en los Estados Unidos.

El sitio Sputnik News encabezó su portada en línea con la situación en la Argentina la noche del jueves, pero este viernes había cambiado por completo su fisonomía.

Algo parecido ocurrió con el portal de la agencia estadounidense Associated Press, que nunca destacó el tema por todo lo alto ya que se ocupó de las reyertas entre demócratas y republicanos de su país.

Tampoco la china Xinhua le otorga lugar destacado al tema en su portada internacional y se debe ir al sector Iberoamérica para hallar el ítem.



Cobertura especial en Brasil

Un espacio destacado ofrece el portal G1 del diario O Globo de Brasil, que deja el análisis del fondo de la cuestión a su periodista especializada Sandra Cohen.

Ella titula que el ataque a Cristina Fernández de Kirchner “es producto de la radicalización en la Argentina” y recuerda que todo se recalentó en el país vecino a partir del pedido de 12 años de prisión para la ex Presidenta, actual Vice.

El mismo medio ofrece varios artículos y se detiene en el agresor, Fernando Sabag Montiel, a quien define como un “brasileño radicado en la Argentina” que fue expulsado de su país hace años, aunque no brinda datos propios del aspirante a magnicida, sino que remite a medios de Buenos Aires.