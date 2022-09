La jueza Capuchetti ingresando a la casa de Cristina Kirchner para tomarle declaración. Foto: Télam.

La jueza federal María Eugenía Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo esperaban tomarle indagatoria a Fernando André Sabag Montiel, la persona acusada de haber intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, pero este se negó a declarar.

Los magistrados se trasladaron desde los tribunales federales de Retiro hacia el predio de la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo, donde desde anoche se encuentra detenido el agresor.

Montiel estaba en condiciones de hablar frente a la Justicia ya que, según estas pericias, el joven “está ubicado en tiempo y espacio”, por lo que su defensa no podría alegar que es inimputable.

La justicia federal investiga si el imputado Fernando André Sabag Montiel actuó solo o si respondía a órdenes de alguien más, informaron fuentes judiciales que confirmaron que el arma utilizada estaba “apta para el disparo”.



Declaración de la Vicepresidenta

Cristina Kirchner declaró como testigo ante la jueza Capuchetti quien estuvo junto al fiscal, Carlos Rívolo. La magistrada se dirigió al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde le tomó declaración a la expresidenta por casi una hora.

Más temprano, la jueza había visitado la zona donde ocurrió el hecho, para realizar una inspección ocular.



Declaración de otros testigos

Al menos ocho personas que se manifestaban frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner ya brindaron declaración como testigos ante la jueza. En tanto, el hecho se investiga como “homicidio calificado en grado de tentativa”.

Los testigos declararon durante la madrugada del viernes y hasta primera hora de la mañana. Varios de ellos fueron trasladados a Comodoro Py desde el lugar de los hechos. También se tomó declaración a los custodios de la vicepresidenta y a efectivos de Policía Federal.

Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido -Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años- llegó a “gatillar dos veces”, a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En declaraciones a la prensa, el testigo contó que “estaba formando parte del cordón” de militantes.

“Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”, relató.

Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la vicepresidenta, contestó: “No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces”.