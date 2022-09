Erling Braut Haaland, el goleador del Manchester City. Foto: NA.

En menos de un mes y a base de muchos goles, Erling Braut Haaland se metió en el bolsillo a los fanáticos del Manchester City. Ahora el noruego es noticia por el apodo que decidieron darle sus compañeros por su parecido con un actor de una serie televisiva muy popular en Inglaterra.

Según publicó el diario británico The Sun, el vestuario de los Citizens ‘bautizó’ al delantero noruego como: “Daemon”. ¿Por qué el apodo? Una fuente cercana al club de Manchester, informó que varios futbolistas son fanáticos de la serie ‘House of the Dragon’ y uno de los personajes principales, tiene un gran parecido a Haaland.



Haaland y su comparación con Daemon Targaryen, de la serie House of the Dragon.



¿Quién es Daemon?

Daemon Targaryen, interpretado por el actor británico Matt Smith, es uno de los protagonistas serie precedente ‘Games of Thrones’. El personaje representa Smith tiene cabello largo rubio y el pelo atado en la parte de atrás, muy similar al look estético del delantero noruego. Y además, tanto Daemon como Haaland rondan 1.90 centímetros de altura; un calco.

Desde su llegada al Manchester City, el ex Borussia Dortmund lleva convertidos 9 goles en tan solo 6 partidos. Doblete ante West Ham, gol contra Newcastle y hat-trick vs. Crystal Palace y Nottingham Forest.



La próxima presa del City

Este sábado, el equipo de Pep Guardiola, Haaland y el argentino Julián Álvarez visitará al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El conjunto del arquero de la Selección Argentina acumula tres derrotas consecutivas. Por su parte, el City es escolta de Arsenal y, en caso de ganar, sería el nuevo puntero de la Premier League.