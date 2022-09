La CGT se expresó tras el atentado contra Cristina Kirchner. Foto: Telam.

En repudio al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner pero sin acuerdo por un paro general, la CGT decidió declararse en estado de “alerta y sesión permanente”.

Los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, exigieron a la Justicia “celeridad y responsabilidad de encontrar si hay algo detrás de esta persona” que le gatilló en el rostro a la titular del Senado.

“La CGT se declara el estado de alerta permanente, de sesión permanente, convocándose para el día lunes a las 16 para volver a analizar cómo sigue la situación”, resaltó Daer.

“Queremos arrancar esta conferencia repudiando enérgicamente el acto de agresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país con el intento de matar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina, ex presidenta y de una larga trayectoria en el peronismo”, afirmó Daer.

El secretario general de la CGT sostuvo que se deben esclarecer “los orígenes de este episodio” y señaló: “No podemos callar que estas cosas son consecuencia de las palabras que están de más y del odio que muchas veces interfiere y se mete en el discurso de la política”.

“Queremos ser terminantes en pedir a los dirigentes políticos que hay que acabar con estas ideas”, enfatizó.

En un mensaje a la ex presidenta, indicó: “Darle un abrazo fraternal a la compañera Cristina, declarándole y deseándole que todo esto no impida el ímpetu futuro de su accionar político y su acción social, estamos seguros de que así va a ser”.

“Ya en el día de ayer fueron todas las organizaciones sindicales mostrando la voluntad de hacerse presentes hoy en la Plaza de Mayo y a partir de las 14 muchos compañeros se están movilizando. Creemos que tenemos que movilizarnos en defensa de la democracia, en repudio de esta y cualquier agresión y de la violencia ejercida de cualquier manera, por supuesto, es mucho peor cuando la violencia viene provista de armas de fuego o de cualquier tipo de armas que pueda dañar físicamente a una persona”, agregó Daer.



La palabra de Pablo Moyano

Antes del encuentro, el líder de Camioneros señaló que varios gremios estaban “planteando un paro con movilización para la semana que viene”, más allá de la marcha de este viernes en Plaza de Mayo.

“Esto fortalece más al peronismo. No solamente la movilización de hoy, sino la movilización del 17 de agosto y las que tienen lugar en cada ciudad del interior el país, esto ha despertado al peronismo”, consideró Moyano.

En declaraciones a la prensa al ingresar a la reunión, el secretario adjunto de Camioneros también cuestionó los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, e ironizó con que había “trasnochado”, al hacer señas con la mano que indicaban que había ingerido alcohol.

“Habrá trasnochado ¿a qué hora lo dijo? se ve que habrá seguido… porque es una total irresponsable, ella fue ministra de Seguridad fue cuando más persiguió a los trabajadores. Ella fue parte de un gobierno donde mataron a 40 argentinos en la Plaza de Mayo. Qué podemos esperar de esa gorila que desprecia a los trabajadores”, subrayó Moyano.