Eugenia “la China” Suárez tiene una basta trayectoria como actriz. Comenzó su carrera artística desde pequeña y estuvo en grandes éxitos televisivos como Rincón de Luz, Casi Ángeles, Amor mío, Solamente vos, entre otros. Pero sin dudas su interpretación en Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), fue uno de las más polémicas y recordadas. Sin embargo, en las últimas horas hizo una revelación sobre su personaje de “La polaca” que dejó a sus fans completamente desconcertados.

En la novela que se emitió por la pantalla de eltrece en 2019, la China Suárez se puso en la piel de Raquel Liberman, una joven inmigrante de Polonia que llegó engañada a la Argentina y terminó en un burdel. Tuvo que aprender a hablar castellano y además, vivió una intensa historia de amor con Aldo Moretti, el personaje que interpretaba Gonzalo Heredia, y se convirtieron en una de las parejas favoritas de los televidentes.

En la tira, la actriz también compartió elenco con su entonces pareja en la vida real, Benjamín Vicuña. En ese entonces ya tenían a Magnolia, su primera hija juntos, mientras que Amancio llegaría un tiempo después. El personaje que le tocó interpretar fue todo un desafío. Debió tomar clases de polaco, aprender a pronunciar correctamente ciertas palabras y agregarlas a su vocabulario. Pero tuvo que someterse no solo a una preparación actoral, sino también física. En las últimas horas, Suárez reveló cuál fue el rotundo cambio de imagen que tenían pensado para ella.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió con sus más de seis millones de seguidores un video del 7 de diciembre de 2018 donde mostró el estilo que podría haber tenido su personaje en la tira. “¿Sabían que para la polaca casi me dejo las cejas así?”, escribió. En las imágenes se la pudo ver con las cejas platinadas, un look que fue tendencia en los últimos años. Finalmente, no las utilizó de ese color, pero enseñó como le habrían quedado si lo hubiera hecho.

La actriz compartió a través de sus stories de Instagram el clip de un niño siendo insultado por sus compañeros de escuela en España y contó que le duele ver que nadie hace nada para ayudarlo.

Luego de leer el relato del hermano del niño, que contó que él llevó una torta para festejar su cumpleaños y recibió burlas de sus compañeros, la actriz reflexionó: “¿Dónde están los que tienen que estar?”

“¿Las autoridades del colegio? ¿Los profesores? ¿Los padres de esos niños?“, se preguntó, triste e indignada.

“Me duele. Cuando se preocupan más porque se aprendan las tablas de multiplicar, pero no les enseñan lo que realmente importa en la vida…“.

“¿Qué esperanza puede tener un niño que compra una torta para compartir el día de su cumpleaños con sus compañeros y le devuelven esto? No puedo ni imaginar cómo se sintió él, ni su familia. Simplemente, no puedo”, cerró China a través de sus stories, angustiada.

El video se viralizó luego de que el hermano del nene contara que en el día de su cumple el pequeño llevó una torta para compartir y, en vez de que le cantaran el feliz cumpleaños, lo insultaron todos juntos.