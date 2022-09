Marcha en apoyo a Cristina Kirchner. Foto: Télam.

Representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos asistieron a la lectura de un documento en la Plaza de Mayo, que destacó que “la paz social es una responsabilidad colectiva”, tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El documento fue leído por la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, desde un escenario montado en la Plaza.

Entre lo más importante se puede destacar el mensaje de unidad y que “el pueblo argentino está conmovido” y afirmó que “la paz social es una responsabilidad colectiva”.





“El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera”, subrayaron en el documento.



“Responsabilidad colectiva”

En el escrito, que lleva el título “La paz social es una responsabilidad colectiva”, precisaron: “Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara. No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio”.

“La vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad, u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral”, apuntaron.



Imagen de Plaza de Mayo. Foto: Télam.



En esa línea, destacaron que “no es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político”.

“Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes cedieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación”, enfatizaron en el escrito.



Movimientos sociales en Plaza de Mayo. Foto: NA.



Marchas en todo el país

Chubut, Corrientes, Córdoba, Neuquén y provincias a lo largo y ancho del país se movilizaron para apoyar a la vicepresidenta.

Por su parte, la CTA Santa Fe convocó a una concentración “En defensa de la Democracia, contra los discursos del odio” y “Por la Democracia, contra los discursos del odio” en Plaza de Mayo, Laprida y Córdoba.

En Tucumán, diversas agrupaciones se concentraron “en defensa de la democracia y en apoyo a la compañera vicepresidenta” en la sede del Partido Justicialista (PJ), Virgen de la Merced 157.

El Frente de Todos Chaco convocó una marcha a las 18 en Avenida Vélez Sarsfield y Avenida 9 de julio.