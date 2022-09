Fue la negociación televisiva del año y luego de un período de incertidumbre, todo concluyó en un final feliz. El pasado 10 de agosto, Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron contrato con El Trece para una nueva temporada del programa clásico de la televisión argentina. Como en los últimos años, se supo que iría un envío la noche del sábado y otro el mediodía del domingo, y las especulaciones giraron en torno a la fecha.

En Socios del espectáculo (El Trece) Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron a conocer la fecha tentativa para la esperada vuelta. Según la información de los conductores, Mirtha regresaría el sábado 17 de septiembre con su programa nocturno y Juana haría lo propio el domingo 18 con los tradicionales almuerzos. “Es la fecha de la productora, deberá confirmarlo oficialmente el canal”, señaló Lussich.

Ambos programas se grabarán el viernes 16 y todavía no trascendió la lista de invitados para cada ciclo. “¿Habrá un solo invitado en una de las mesas?”, preguntó Pallares, dando indicios acerca de que Mirtha podría tener un mano a mano en su debut con alguien “de muy, muy arriba”. Sin embargo, nada de esto está confirmado y habrá que esperara a los próximas días para saber quiénes se sentarán en el retorno a la pantalla luego de nueve meses.

Cuáles son los requisitos para estar en la “mesaza”

“Los espero en la mesaza. ¡Todos pueden participar! ‘QuieroEstarEnLaMesaza'”, anunció la cuenta oficial de Mirtha Legrand en Twitter, antes de indicar los requisitos para poder ser uno de los elegidos.

Por su parte, su nieta, Juana Viale, quien conducirá el programa con su abuela, expresó: “Me copa sentar gente de las redes a la mesa” e indicó: “Tienen que tener una historia que contar”.

De esta manera, StoryLab, la productora de Nacho Viale, abrió una convocatoria para que cualquiera participe de sumarse a la mesaza. Para participar, se debe subir un video a cualquier red social contando por qué se desea estar en la mesa de Mirtha y Juana junto al hashtag #QuieroEstarEnLaMesaza.

Como era de esperarse, la convocatoria llamó la atención de los fieles del programa y los usuarios de las distintas redes sociales, quienes publicaron todo tipo de comentarios al respecto.

El objetivo principal es que las personas que se presenten tengan alguna historia que contar. Fue así como varios internautas de las redes se entusiasmaron con la idea y comentaron por qué creen que merecen ser invitados.

Mirtha y Juana firmaron contrato con El Trece en un encuentro en la emisora de Constitución junto a su productor general Nacho Viale y Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández por el lado del canal. “Tengo ganas de llorar de emoción”, dijo conmovida la conductora, que en cada uno de sus pasos recibió el cariño de todos. Un fenómeno que creció en el último tiempo y no dejó de sorprenderla: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.

Dado que las negociaciones entre el canal y StoryLab la productora de Nacho Viale que realiza el programa, se enredaban, Carlos Rottemberg intervino, según la misma Legrand contó, que él la llamó para preguntarle por qué demoraba su vuelta y se ofreció como mediador para que la también actriz pudiera estar en pantalla. Ahora, solo queda poner en marcha la cuenta regresiva, y esperar que suene la emblemática melodía que da inicio a sus programas.