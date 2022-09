Lionel Messi y su despedida a Leandro Paredes. Foto: Instagram @leomessi.

Primero fue Ángel Di María y, ahora, Leandro Paredes quien partió rumbo a Italia para jugar en la Juventus. Emocionado tras la salida de sus compañeros y, amigos fuera de la cancha, Lionel Messi publicó unas palabras de despedida para el exmediocampista de Boca y Roma, entre otros equipos.

“Muchos éxitos en tu nueva etapa, Leo Paredes. ¡¡Fue maravilloso compartir tantas cosas en Paris y siempre me quedaré con todos los lindos momentos que vivimos juntos!!”, escribió el capitán del seleccionado argentino en su cuenta oficial de Instagram.









A los pocos minutos, Leo Paredes tomó su celular y no tardó en responderle al rosarino: “Te voy a extrañar chiquitín, nos vemos pronto”. A pesar de separar caminos en Europa, Lionel y Leandro volverán a reencontrarse pronto para cita mundialista de Qatar 2022.

Además de las palabras hacia Paredes, el astro argentino no se olvidó de otro compañero, el español Ander Herrera, quien regresó al Athletic Bilbao, el club de sus amores. “Me encantó conocerte, te agradezco cómo me recibiste desde el primer día y te deseo lo mejor en tu regreso a La Liga”, concluyó Leo.



El próximo rival del Paris Saint Germain

Sin Di María ni Paredes, el PSG de Messi, Neymar y Mbappé visitará al Nantes (16 hora de Argentina), por la sexta fecha de la Ligue 1. Los parisinos buscarán los tres puntos para quedar como únicos líderes del torneo. De momento, comparten la cima junto a Lens y Olympique de Marsella con 13 unidades.