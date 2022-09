El cordobés Pedro Cachín era el último argentino con vida en el US Open. Foto: USTA.

El sueño de Pedro Cachín en el Grand Slam de Estados Unidos llegó a su fin. Este viernes, el tenista cordobés perdió ante el francés Corentin Moutet por 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5 en la tercera ronda. Ya no hay más argentinos en el torneo.

Moutet, 112 del ranking mundial de la ATP, había perdido en las clasificaciones contra el chino Yibing Wu. Sin embargo, reingresó al cuadro principal del Abierto disputado en Nueva York como ‘perdedor afortunado’.

El francés de 23 años aprovechó esa fortuna y venció al suizo Stanislas Wawrinka y al holandés Botic van de Zandschulp, previo al triunfo contra Pedro Cachín, quien había llegado a tercera ronda tras vencer al esloveno Aljaz Bedene y al estadounidense Brandon Holt.

El cordobés brindó una buena batalla, pero no pudo contra los drives potentes del zurdo Moutet, que se fue ovacionado la cancha 17 por el público presente.

En los octavos de final, Corentin Moutet se enfrentará al noruego Casper Ruud, número 7 del ranking mundial, quien llega de vencer al local Tommy Paul por 7-6, 6-7, 7-6, 5-7 y 6-0 en un maratónico juego de más de cuatro horas.



La polémica del torneo

Una imagen de la joven tenista Sara Bejlek, de 16 años oriunda de República Checa, generó el rechazo del público por el accionar de su padre y entrenador tras obtener la victoria.

Bejlek, quien ocupa el 194° lugar del ranking WTA, le ganó a Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5. Hasta ahí todo normal, pero el escándalo sucedió cuando fue a festejar con su papá, Jaroslav Bejlek, y su entrenador, Jakub Kahoun.

En el video se vio a Jaroslav abrazar a su hija muy cariñosamente por su gran victoria en la ronda de clasificación. Más tarde comienza a darle palmadas en el trasero y finalmente la escena culmina con un beso que pareciera ser en la boca. El coach también le da un abrazo y palmadas.