Presunto asesino de Cristina. Foto: Telam.

Un hombre de nacionalidad brasileña fue detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de Fernando André Sabag Montie, de 35 años y tenía un antecedente policial de marzo del año pasado.

El brasileño había sido detenido el 17 de marzo del 2021 en el barrio de Agronomía dentro de un auto sin patente y con una cuchilla de 35 centímetros de largo. Según trascendió, la Policía de la Ciudad lo habría interceptado en la avenida San Martín al 2800 al encontrarlo a bordo de un auto Chevrolet Prisma color negro sin patente trasera.

En ese momento, el hombre aseguró ser el propietario del vehículo e indicó que la ausencia de la patente tenía que ver con un choque de tránsito ocurrido días antes. Cuando abrió la puerta del rodado, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo. En ese momento declaró que lo llevaba para defenderse.

Según los datos con los que cuentan los investigadores, el hombre nacido el 13 de enero de 1987 vive en la actualidad en un departamento de un edificio en la calle Terrada al 2300. Si bien vivía en el país de manera permanente desde 1998, fuentes de la investigación explicaron que el último paso de ingreso al país fue del 2018. De acuerdo a la base de datos de Interpol, Sabag Montiel no tiene antecedentes en su país ni tenía pedido de captura activo.



Sus redes sociales

En sus redes sociales se presenta como “Fernando Salim Montiel”. En las mismas se puede observar que sigue a muchas páginas relacionadas a grupos radicalizados o de odio. Sin embargo, sus perfiles fueron dados de baja durante la madrugada.

Entre las páginas que sigue se encuentran: “Comunismo satánico”, “ciencias ocultas herméticas” y “coach antisicopatas”. También hay otras que aluden a la creencia “Wicca”, una religión neopagana, que se relaciona con vínculos con la brujería y otras religiones antiguas.

El detenido hizo apariciones en televisión, apareció dos veces en un medio de comunicación en las últimas semanas. En sus intervenciones, ante móviles del canal en la calle, apareció con fuertes críticas a los planes sociales y cuestionamientos a la clase política. Por otro lado, planteó la extradición de los extranjeros.

“Mi novia supuestamente tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos porque no da sacar la misma plata que es de las personas”, afirmó a un periodista de la señal que se encontraba en Calle Corrientes a fines del mes pasado.



Sus costumbres

Quienes lo conocen aseguran que solía proponer negocios que eran “un delirio”. Tenía la costumbre de esperar a músicos famosos a la salida de hoteles, en marzo de este año, posteó un video donde intentaba una selfie con Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, una semana antes de su muerte. “Vídeo con Taylor Hawkings de Foo Fighters una semana antes de morir, me siento la parca muy fuerte conocer a alguien antes de su muerte”, posteó en Instagram.

Aseguran que cambia constantemente de imagen y estilo, siempre usaba camisas y anillos, o tatuajes con símbolos del nazismo, algo que sorprendió a sus viejos conocidos, porque nadie lo tenía por nazi.

Por su parte, su madre, Viviana, que se dedicaba a vender ropa y vivía con él en la calle Terrada, falleció en 2017, a causa de problemas respiratorios. “Tedi” se presentó como su único heredero en el Juzgado Civil N°48.