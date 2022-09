Este jueves por la noche un hombre de 35 años de nacionalidad brasilera le apuntó con un arma en la cabeza a Cristina Kirchner y fue detenido por la policía. Rápidamente el video de lo ocurrido se viralizó en las redes sociales donde varios famosos manifestaron su repudio.

Uno de los primeros en expresarse ante el grave hecho, el periodista Jorge Rial utilizó su cuenta de Twitter para referirse al hecho: “Esto es gravísimo. Se ve el arma apuntando a @CFKArgentina. Nunca se vio algo así”, escribió. Y agregó: “Este es el límite”.

Por su parte, Flavio Azzaro manifestó: “Ya me imagino a los conspiranoicos diciendo ‘Cristina le pagó a este brasileño para tener una excusa perfecta y seguir victimizándose’…”. En tanto, Diego Brancatelli cuestionó a la oposición que se solidariza tras lo ocurrido: “Si esto es lo que generan. Esto es lo que siembran. ¡Acá están los resultados! Si quieren paz social y que esto no se vuelva a repetir deben parar con la provocación y las declaraciones violentas”.

Iván Noble expresó un reclamo en Twitter donde consultó: “¿Quién se va a hacer cargo ahora de todo el pus y la bilis social fogoneada, no?”. mientras que el Bahiano se limitó a tuitear un contundente emoji: el de la paz. Gonzalo Heredia también se expresó y fiel a su estilo tuitero escribió: “Tranki va a estar el fin de”. Y preguntó: “¿Pero de qué se sorprenden?”.

María Julia Oliván cuestionó a la seguirdad de la mandataria. “Repudiable ataque a la vicepresidente Cristina Kirchner. ¿Tanta custodia para que sea tan frágil su seguridad? Una demencia todo”, escribió en redes sociales.

La periodista Nancy Pazos opinó que las imágenes son tremendas y también criticó a los custodios. “Reveo las imágenes y digo ya. Que la custodia actuó de manera poco profesional. Nadie se tiro encima de ella. Nadie la metió al auto. Nadie. Nadie. No sabían si era uno solo o más. Una locura. Esta semana un gobernador me dijo que @FernandezAniba estaba vago y tiene razón”. Además, agregó: “Mucho ponerse de acuerdo con la Ciudad. Para que no haya bengalas ni parripollos. ¿Pero a @CFKArgentina quien la cuida? Esto es una locura. Esto es el límite”.

Nik se solidarizó con la vicepresidenta. “Solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández. REPUDIO total al hecho y URGENTE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA sobre el responsable. #AtentadoACFK #CristinaKirchner”, expresó.

Flor de la V escribió: “Estoy sin palabras. No puedo creer que en plena democracia vivamos un hecho semejante. Un hombre gatilló en la cabeza a la Vicepresidenta”. Y Nicolás Magaldi fue más directo: “Repudio”.

Luciana Salazar comentó: “Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por Dios”. Pablo Echarri exigió: “Repudien todxs… es la única salida”.

Flavio Mendoza pidió paz. “Terrible lo que vivió la señora vicepresidenta @CFKArgentina. Basta de violencia, más unión, solo el amor, comprensión nos va a salvar, esto no está bien necesitamos paz”, expresó.

Por su parte, Amalia Granata puso en duda lo ocurrido: “¡Todo armado, qué pantomima! ¡Ya no saben qué hacer para victimizarla! ¡Y para que suba en las encuestas! Demasiados obvios”. “Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”, cerró la diputada provincial de Santa Fe.

En la misma línea de Granata, Cinthia Fernández apuntó a pura ironía: “Qué buena obra de teatro acaban de montar”. “Nunca pensé que iba a decir esto, pero como la bancó esta noche a Granata”, cerró tajante.