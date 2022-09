Romano, actor. Foto: NA.

El actor Gerardo Romano, quien abiertamente ha declarado su simpatía con el kirchnerismo, opinó del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Se expone mucho”, aseguró.

“Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así; lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta”, señaló en diálogo con la agencia NA. Y calificó al hecho como “siniestro y espantoso”.

Al ser consultado sobre qué hubiera hecho, si hubiera estado a cargo de la protección de la presidenta del Senado. “Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: ‘déjese de joder arriesgando la vida permanentemente’. Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿Quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?”, manifestó.

Además, reconoció que vivió con preocupación lo que ha sucedido desde que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para Cristina y que se armaran las vigilias en la casa de la mandataria: “Estuvo la policía con balas de plomo, que esta absolutamente prohibido, cagaron a palos a la gente que no estaba cometiendo ningún delito. Te puede molestar el olor a chorizo, sus pensamientos, lo que sea, pero con lo que pasó se evidencia una Argentina tan heterogénea y que el barrio más rico se llene de la gente más pobre”.

Por otra parte, minimizó las críticas a Alberto Fernández y señaló que para la oposición “es el culpable de la pandemia, de la inflación y de todo lo que pase”. Y destacó que la sociedad argentina está atravesando sucesos que dejarán su huella: “Se está escribiendo la historia. Son esos días de la historia en lo que los hechos ocurren y las fechas toman otro sentido. Por lo pronto, es una buena oportunidad para luchar”.



Las figuras del espectáculo se expresaron

El productor Pablo Culell, los actores Gael García Bernal, Juan Minujín, Jean Pierre Noher y Gonzalo Heredia, el cantante Iván Noble y la actriz Verónica Llinás son algunas de las figuras del ambiente artístico que condenaron el ataque.

Por su parte, el actor mexicano Gael García Bernal expresó: “Toda mi solidaridad con el pueblo de mi segunda patria. Qué horror que suceda esto. Condena, denuncia, y todo aquello que se pueda decir y hacer para detener semejantes actos de odio”.