Cristina Kirchner durante la entrevista. Foto: captura video.

A raíz del atentado que sufrió Cristina Fernández, en las redes sociales comenzó a circular un fragmento de una entrevista que realizó hace ya algunos años y en donde habla sobre su futuro. La respuesta parece casi premonitoria.

Cinco años antes del episodio, la ex Presidenta de la Nación se refirió a cómo visualizaba su futuro, su vida.

“¿Cómo me imagino en cinco años?, no sé. Vos sabes que desde que pasó lo de Néstor (NdR: Kirchner) dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá”, dijo emocionada allá por octubre de 2017 en diálogo con Gerardo Rozín, por Telefé en el programa “La peña del Morfi”.



.



“Así que no sé, no sé qué pasa dentro cinco años. Si está el mundo, si se acabó. Tanto loco suelto ¿no?, no sé. No tengo comprada la vida, aprendí eso”, cerró la ex máxima mandataria argentina.



Cómo fue el atentado

Un hombre que portaba un arma quiso matar a la vicepresidenta mientras esta saludaba a los militantes kirchneristas que se acercaron a la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta.

El sujeto fue detenido a las 21 por el personal policial tras el hecho. Se llama Fernando Sabag Montiel, es brasileño, tiene 35 años y tiene antecedente por portación de armas por un caso de 2021.

Las cámaras de la televisión presentes en el lugar lograron captar el momento y se ve cómo alguien apunta a la titular del Senado de la Nación desde una distancia muy cerca.

El hombre fue arrestado por integrantes de la custodia de Cristina Kirchner, que lo separaron de la multitud y lo ingresaron a un patrullero.