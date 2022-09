Reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Foto: NA.

Tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Alberto Fernández encabeza la reunión de Gabinete convocada de urgencia por Juan Manzur en Casa Rosada.

El encuentro se inició alrededor de las 8:30 en el Salón Eva Perón y al mismo Alberto Fernández llegó junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

En la reunión además están Tristán Bauer (Cultura), Jaime Perczyk (Educación), Jorge Taiana (Defensa), Aníbal Fernández (Seguridad), Gabriela Cerruti (Comunicación), Juan Cabandié (Ambiente), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Santiago Cafiero (Relaciones Internacionales) y Carla Vizzotti (Salud).

Las ausencias son significativas, teniendo en cuenta que no están presentes Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) ni Jorge Ferraresi (Desarrollo y Hábitat), hombres del entorno de la ex mandataria.

También participan del encuentro el titular de la AFI, Agustín Rossi y los secretarios Vilma Ibarra (Legal y Técnica), Cecilia Todesca (Relaciones Económicas Internacionales) y Julio Vitobello (General de Presidencia).



El día después del #atentadoaCFK

El Frente de Todos convocó a una movilización que tendrá núcleos en distintos puntos con destino a la Plaza de Mayo en horas del mediodía en defensa de la ex mandataria.

En tanto, en la Casa Rosada se está llevando adelante un operativo de vallado que reviste el frente y en el interior, hay refuerzos de seguridad.