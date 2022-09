Eliana Manzo, mujer no vidente que denunció discriminación. Foto Instagram: @elianalucilamanzo.

Eliana Manzo, una mujer no vidente, realizó una grave denuncia por redes sociales: el dueño de la vivienda que quiso alquilar, junto a su pareja y su hijo, se negó a sellar el contrato por su condición. “Nos llaman de la inmobiliaria y no sabían cómo encarar el tema, hasta que nos dicen que el propietario se negó a alquilarles porque ella no ve”, relató.

Eliana reveló que el 31 de agosto se le vencía el contrato de la vivienda que comparte junto a su pareja, Diego, y a su hijo Amadeo. Pero al momento de la firma el dueño de la vivienda, situada en la localidad bonaerense de Florida, se negó a sellar el contrato porque ella es ciega.

Manzo, quien perdió la visión luego de padecer una enfermedad neurológica que atrofió su nervio óptico a los 24 años, recibió cientos de mensajes de apoyo e indignación por lo ocurrido.









En el video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, en el cual arrobó a varios famosos para visibilizar lo que le estaba sucediendo sostuvo: “Quiero contarte mi caso particular para hacerme eco del atroz acto de discriminación que estoy padeciendo”.



Intervención del INADI

Luego de conocerse el caso, que rápidamente se hizo viral, el Inadi intervendrá en el caso. La información fue confirmada por fuentes del organismo que lucha contra la discriminación.

Fuentes del organismo explicaron que autoridades del Instituto se pusieron en contacto con la mujer apenas se hizo pública la denuncia para ponerse a su disposición.

“Estuvo en diálogo con la delegada del Inadi de la provincia de Buenos Aires, Rocío Farina. Y el viernes a la tarde va a venir a Inadi central a realizar la denuncia y a mantener una reunión”, sostuvieron los informantes.