Un aberrante hecho habría sucedido en Chaco. Una mujer aseguró que dos policías la violaron sexualmente camino a su casa. El hecho comenzó cuando se dirigió a la Comisaría 6ta. de Roque Sáenz Peña para denunciar a su pareja por violencia de género y reveló que cuando regresaba a su casa, escoltada por estos dos hombres, se desarrolló el episodio.

Diario Chaco explicó que la víctima, cuya identidad no fue revelada, dijo que al darse cuenta de que los agentes no la estaban llevando a su domicilio, preguntó el motivo y que estos aseguraron que necesitaba “despejarse”.

Tras la denuncia, el Organismo de Control Institucional abrió un sumario para investigar el hecho. Los policías fueron suspendidos y están detenidos acusados de “abuso sexual con acceso carnal”.



Las pruebas comprometedoras



El comisario Marcelo Kostecki confirmó que el “GPS del móvil que trasladó a la denunciante coincide con el recorrido que la víctima detalló”. No solo eso, agregó que la mujer aseguró que fue abusada mientras la amenazaban con sus armas reglamentarias.

La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Gloria Zalazar, señaló: “No vamos a permitir estas acciones bajo ninguna circunstancia y se procederá con el máximo rigor de la ley, haciendo cumplir los protocolos vigentes”.

“Los tiempos que corren no permiten el más mínimo margen para que se pueda siquiera sospechar de que un agente o una agente estén involucrados en hechos de esta naturaleza”, advirtió.