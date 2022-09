Sesión especial en Diputados. Foto: NA.

Finalmente los bloques miembros de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo y hay sesión especial. El motivo es repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigir “una pronta investigación y condena a los responsables”.

De la sesión, participan los integrantes del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) y de Libertad Avanza, luego de que se acordara esta mañana en la reunión de Labor Parlamentaria un nuevo texto de la declaración de repudio que se votará finalmente en el recinto de sesiones.

El texto que se aprobado es similar al votado en el Senado, que contó con el consenso de todos los bloques políticos.

En la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizó en el Salón de Honor de la cámara baja y no en el Delia Parodi como se hace habitualmente, se acordó además que la sesión cuenta con 14 oradores y busca evitarse los discursos confrontativos.



Presencias en la sesión

La sesión contará con la presencia en los palcos de embajadores y funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a jefes militares; el titular de la cartera de Justicia, Martín Soria; y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la titular del INADI, Victoria Donda; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, entre los que ya se encuentran en el Congreso.

Al ingresar al Congreso, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, German Martínez, insistió en la necesidad de que ese cuerpo se exprese “con contundencia” en repudio del atentado y sostuvo que “es necesario dar una fuerte señal: basta de violencia política, de intolerancia y de discursos de odio”.

En tanto, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, coincidió con el oficialismo en la necesidad de que ese cuerpo brinde hoy un “repudio institucional” al atentado, pero expresó su desacuerdo en que se vincule ese pronunciamiento con los “discursos de odio”.

“En la sesión se dará un repudio institucional. El Congreso tiene que repudiar el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta. Pero no estamos de acuerdo con el texto que ha presentado el Frente de Todos, con la parte que tiene que ver con los discursos de odio y con poner la responsabilidad en la oposición y en medios de comunicación”, dijo Ritondo en declaraciones a la prensa al ingresar a la Cámara de Diputados.



El detrás de esta convocatoria

La decisión de convocar a una sesión especial pedida por el Frente de Todos (FdT) fue oficializada ayer minutos después de que finalizara la reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participaron la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque de diputados del ocialismo, Germán Martínez.

Tras mantener ayer reuniones de cada uno de los bloques y del interbloque en general, desde JxC señalaron a la prensa que buscarían previamente encarar una negociación con el FdT sobre el “tono” de la sesión y el texto de condena.

Las autoridades del JXC mantuvieron ayer una reunión a través de un zoom donde consensuaron continuar con una ronda de negociaciones con el oficialismo previo a la reunión de Labor Parlamentaria.

También habían planteado reparos con el texto el interbloque Federal, tercer espacio de la Cámara que aglutina a peronistas bonaerenses como Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, socialistas santafesinos y referentes del gobierno de Córdoba.

Desde ese sector cuestionan que la convocatoria a sesionar haya incluido sólo las firmas del oficialismo y que el proyecto que se piensa votar no fuera puesto a consideración de todos los bloques para afinar su redacción.

El que sí confirmó su presencia es el interbloque Provincias Unidas, compuesto por cuatro representantes de los gobiernos provinciales de Rio Negro y de Misiones, habituales aliados del oficialismo en los debates parlamentarios.

“El atentado hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, representa un acto de gravedad. Por eso desde el Interbloque Provincias Unidas decidimos estar presentes mañana en el recinto de la Cámara de Diputados ante el llamado a una sesión especial. El parlamento es el lugar donde debemos mostrar nuestro repudio”, expresó el titular de ese interbloque, el rionegrino Luis Di Giacomo, a través de sus redes sociales.

Además, la bancada de la Izquierda anticipó que daría el presente y los dos bloques libertarios.

El ataque a la Vicepresidenta fue repudiado por todos los sectores políticos y por agrupaciones sociales y sindicales que convocaron además a una marcha a Plaza de Mayo que se realizó ayer para repudiar el hecho y manifestar su solidaridad con la exmandataria.