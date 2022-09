Luego de tres partidos sin conseguirlo, Rosario Central volvió a la senda del triunfo al vencer 1-0 a Talleres en el Gigante de Arroyito. Al finalizar el encuentro, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y se desahogó.

“El balance y las cosas que me preocupan, se lo dije hoy a los muchachos… Voy a salir de Central con canas. Ganar un partido nos cuesta muchísimo. La verdad, el balance, a fin de año lo voy a hacer. Si seguimos así, voy a salir con canas. Eso seguro”, destacó el director técnico.

Además, expresó que su deseo es clasificar a la Copa Sudamericana: “Tenemos objetivos planteados. Vamos por ese objetivo. Trataremos. Sin volvernos locos. Se lo digo siempre a los muchachos. Tenemos que sudar sangre para ganar un partido y cada vez que nos equivocamos, lo pagamos”.

Por último, aclaró la situación con Facundo Buonanotte, que estuvo cerca de ser vendido al Brighton de Inglaterra: “A Facu siempre lo veo metido. Obvio que no me gustó el manoseo. Por eso trato siempre de protegerlo y cuidarlo. No nos olvidemos que tiene apenas 17 años. El manoseo, tanto de las partes, que ustedes saben. Pónganle el título que quieran. Hay un ser humano. El respaldo mío siempre lo va a tener”.

