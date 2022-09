Cinthia Fernández junto a una de sus hijas. Foto: NA.

El calvario familiar continúa para Cinthia Fernández. Este viernes salió a la luz la información de que, en el colegio al cual asisten las hijas de la bailarina, estarían juntando firmas para echarlas. La persona encargada de dar a conocer esta noticia habría sido Analía Frascino, la mamá del exfutbolista Matías Deferico, quien acusó a la mediática de “quilombera”.

Frente a esta situación, la panelista de ‘Momento D’ salió rápidamente a defenderse de los dichos de su exsuegra a través de su cuenta de Instagram: “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe. Ocupate de tus hijos que te salió el machito bastante falto de huevos y violento como vos. Fue bien criado a tu imagen y semejanza”.

Además, en su publicación le juró que va a pagar cada ‘calumnia e injuria’ sobre la vida de sus hijas Charis, Bella y Francesca. “Nefaste y deporable. Nos vemos pronto en la Justicia”, concluyó furiosa su comunicado, Cinthia Fernández.



Matías Deferico no puede ver a sus hijas

Cuando el exfutbolista de Huracán se contactó con su exsuegra para coordinar la visita a sus hijas, Deferico se llevó una gran sorpresa por parte de Cinthia Fernández.

A través de un mensaje, la mamá de la mediática le comunicó: “Buenos días, Matías. Cinthia me manda esto: ‘Lamentablemente, en el día de la fecha vamos a proceder a suspender el régimen de visitas. Dicha decisión fue notificada al Juzgado de Familia. Consideramos que ya no se puede vivir más así, que tu papel como hombre y como padre es nulo al permitir la agresión constante hacia la vida de las nenas y hacia mi vida, como mamá de ellas”.

Por su parte, Deferico expresó enfurecido: “Me suspendió el régimen de visitas ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo. Cansado de esta mujer que se la da de buena persona ¡y es la única traba en la vida con mis hijas! No se puede vivir más así, no lo tolero más. ¡Y te voy a sacar la careta de gran madre!”.