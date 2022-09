El mundo del stream acaparó a las nuevas generaciones. No tan solo los jóvenes son consumidores de las nuevas plataformas de entretenimiento, sino también los adultos. Pero quienes también suelen aparecer en las transmisiones son los futbolistas, que en su tiempo libre pasan por algunos canales de Twitch.

Sin dudas, el streamer más exitoso del país es Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu. El platense es fanático del futbol y es reconocido hincha de Racing, pero además conserva grandes amistades dentro del deporte más visto del mundo. Entre sus cercanos se encuentra Marcos Rojo, también oriundo de La Plata y actual defensor de Boca.

Pero otro jugador del xeneize es seguidor del pionero del stream. Luca Langoni, quien dio una verdadera clase de fútbol en el cruce entre el club de la rivera y Atlético de Tucumán, se sorprendió cuando durante la semana le llegaron cientos de mensajes, entre los cuales destacó el de Coscu.

“Me escribieron algunos famosos que creo que nunca… Streamers, Coscu, me mandaron varios mensajes, me felicitaban, que había salido en todos lados, no lo podía creer, todavía no caía” reveló la joven promesa de Boca.