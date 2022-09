Manchester City, Julián Álvarez. Foto: REUTERS.

Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía como titulares, recibe Manchester City, con Julián Álvarez entre los convocados, por la sexta fecha de la Premier League inglesa.

El partido se juega desde las 13.30 en Villa Park, en Birmingham.

El City suma 13 puntos y viene de golear a Nottingham Forest por 6 a 0, con dos goles de Julián Álvarez.



Los goles de la Araña vs Forest

El primer tanto llegó tras un pase de Mahrez que Julián definió de gran forma al segundo palo del arquero Dean Henderson. Luego, un potente remate que dejó sin posibilidades al guardameta del recientemente ascendido Nottingham Forest.

De esta forma, Julián Álvarez se convirtió en el 40° argentino en convertir en la Premier League y gana la consideración del entrenador que sufre la baja de Jack Grealish por lesión y disputa cuerpo a cuerpo un lugar en el once con Riyad Mahrez.



“Derbi de Merseyside”

En el “Derbi de Merseyside”, Liverpool no pudo vencer al Everton e igualó 0 a 0 en el clásico de la sexta fecha de la Premier League, que tuvo a los arqueros como las máxima figuras.

Si el marcador terminó cerrado fue a raíz de la notable tarea de ambos arqueros, especialmente del inglés Jordan Pickford en el local, que resultó una muralla, y el brasileño Alisson Becker en Liverpool.