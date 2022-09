Lautaro Martínez en el derbi ante Milan. Foto: Twitter @Inter_es.

El nuevo derby della Madonnina tiene dueño: Milan. El conjunto rojinegro venció 3 a 2 al Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, por la quinta fecha de la Serie A. En un partido lleno de goles, los delanteros argentinos, habituales citados por el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no pudieron convertir ningún tanto.

A pesar de no haber anotado, los argentinos fueron claves en el armado del primer gol del partido que puso en ventaja a Inter. Aguantó de espaldas Lautaro, tocó para Joaquín y asistencia del tucumano para el gol del croata Brozovic.

Todo era alegría. Sin embargo, duró poco la emoción argentina. Tan solo siete minutos más tarde, el portugués Leao iba a igualar el derby tras una gran jugada de Tonali. En el complemento, Milan creció y en seis minutos convirtió dos goles. Leao nuevamente y el francés Giroud para el 3 a 1.

El delantero bosnio Edin Dzeko iba a descontar a los 67 minutos, pero no le iba a alcanzar al Inter para igualar que, con el correr del juego, iba a agigantar la figura del arquero francés Mike Maignan.

Con este resultado, Milan llegó a la cima de la tabla de la Serie A con 11 puntos. Atalanta y Roma pueden alcanzarlo o superarlo en caso de empatar o ganar sus respectivos partidos. Por su parte, Inter quedó en el quinto puesto con 9 unidades.

No tuvo minutos

El juvenil Valentín Carboni estuvo en el banco del Inter, pero no ingresó en el derby della Madonnina. El mediocampista de 17 años ya fue incluído en la convocatoria de la Selección Argentina para los partidos de marzo de las Eliminatorias para la Copa Mundial de Qatar 2022 contra Venezuela y Ecuador.