Tren de las nubes. Foto: Carlos Vergara. Gentileza: Turismo Nación.

Salta es uno de los destinos más elegidos de la Argentina. Su calendario turístico está nutrido con muchas propuestas, pero sin dudas el Tren a las Nubes es uno de sus principales atractivos.

Además de ser el tercer tren más alto del mundo, su creación habla de la historia, la identidad y el arraigo salteño. Visitarlo este año es especial: el tren está festejando sus Bodas de Oro.

Un 16 de julio de 1972 salió por primera vez como convoy turístico, aunque su historia es más que centenaria. Ideado hacia fines del siglo XIX, el tren se construiría entre 1921 y 1947. Fue una obra increíble, considerada una hazaña de la ingeniería.

¿Tren a las nubes o escalera al cielo?

Si los ingleses Jimmy Page o Robert Plant (Led Zeppelin) hubieran transitado en este tren, tal vez hubiesen creado la misma canción que los consagró para siempre con el grupo.

Viajar en este tren es como abrirse paso en el cielo. Una escalera hecha de hierro y durmientes, a fuerza de ingenio; pico y pala.

Durante el trayecto, el paisaje transmite sensaciones que vale la pena vivir. Se ven muchos colores en contraste: todo esto, es la experiencia de alcanzar los 4.220 msnm en la región de la puna salteña.

Se dice que para llegar tan alto los ingenieros se inspiraron en las cabras y las llamas que ascienden en la ladera haciendo zigzag para subir.

En la primera etapa del trayecto, el ramal realiza dos zigzags y agrega emoción cuando como si fuera una montaña rusa, las vías atraviesan túneles, cruzan abismos y quebradas por puentes altísimos o giran en rulo como en el famoso Viaducto de la Polvorilla, a 4.220, punto culmine.

Cultura y paisajes andinos al ritmo del “chucu chucu”

El circuito Tren a las Nubes tiene la salida en bus desde la ciudad de Salta (opción bus + tren + bus). La ruta conecta las localidades de Campo Quijano y Gobernador Solá hasta llegar al parador El Alfarcito. Ahí hay una parada donde se disfruta de productos locales, elaborados por las comunidades de la zona.

Es una parada importante para estar en contacto con la cultura andina y de paso favorecer el desarrollo turístico de las 25 comunidades de la zona y el Colegio Albergue de Montaña (asisten 154 chicos).

Después el recorrido sigue por la llamada Quebrada de las Cuevas y la llanura de Muñano para terminar en San Antonio de los Cobres:es ahí los pasajeros se embarcan finalmente en el Tren a las Nubes hacia el Viaducto la Polvorilla (este recorrido durará aproximadamente una hora).

Ya de nuevo en San Antonio de los Cobres, se emprende el regreso y los pasajeros vuelven en bus hasta la capital salteña. A la vuelta también hay una última parada en Santa Rosa de Tastil donde puede visitar un museo y artesanías.

Tip de viaje y de alta montaña

– Es un programa para el que hay que reservarse todo el día.

– Reservar con tiempo.

– Está súper preparado para el turismo, de modo que hay guías bilingües, asistencia, souvenirs, etc.

– Hay que tenerle “respeto” a la altura: se recomienda llevar agua y caramelos dulces. No comer pesado, tampoco.

– Prepararte para tomas las mejores fotos de un paisaje único en el mundo.

Tren de las nubes. Foto: Carlos Vergara. Gentileza: Turismo Nación.

Anotar: el tren es una excursión de alta montaña. Se sugiere consultar al médico antes de realizarla. Igualmente, para evitar el mal de altura o al menos llevarlo un poco mejor, será necesario aclimatarse, no agitarse ni realizar esfuerzos físicos, y dormir bien el día anterior.