Gabriel Pellegrino, el director institucional de Gimnasia y Esgrima La Plata, criticó públicamente la plantel tras la decisión de no concentrara antes del partido con Independiente, en señal de protesta por la deuda que presenta el club con los jugadores.

“No me parecen correctas las formas de expresar el reclamo. La deuda existe, pero hay que entender el momento. El grupo no tira para adelante” manifestó Pellegrino y agregó: “El Dream Team que tenemos decidió no concentrar. Estoy muy enojado. A Gorosito le gusta concentrar y no le gustó la medida que tomó el plantel”

También apuntó contra Brahian Alemán, capitán, referente y figura del equipo: “Una vez que se le pague, de lo único que vamos a hablar es de los tiros libres que van afuera”. Esto no fue todo lo que dijo del uruguayo, ya que también reveló: “A Alemán no lo quería nadie, nos pidió un favor y lo hicimos. Lo trajimos con kilos demás, lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso. Seis meses estuvo para ponerse a punto y ahora no quiere concentrar. Antes no había problemas, ahora sí los hay”.

En cuanto a la deuda, confirmó que existe, pero desmintió que fuese de tres meses, para confirmar que sería de tan solo un mes y medio. Por último, señaló que si no pueden pagarle a los jugadores, utilizarían a la reserva.