Alcohol en la cancha. Foto: aztecaquintanaroo.

Qatar permitirá a los aficionados con entrada comprar cerveza en los partidos de fútbol de la Copa del Mundo tres horas antes del inicio y una hora después del pitido final, aunque no durante el partido, dijo una fuente con conocimiento de los planes para el torneo.

Budweiser, uno de los principales patrocinadores de la Copa del Mundo con derechos exclusivos de venta de cerveza en el torneo, servirá cerveza dentro del perímetro de entradas que rodea a cada estadio, pero no en las gradas del estadio ni en la explanada, dijo la fuente consultada por la agencia Reuters.

La Copa del Mundo de este año es la primera que se celebra en un país musulmán con estrictos controles sobre el alcohol, lo que presenta desafíos únicos para los organizadores de un evento patrocinado por una importante marca de cerveza y, a menudo, asociado con fanáticos del consumo de cerveza.

“La cerveza estará disponible cuando se abran las puertas, que es tres horas antes del inicio. Quien quiera tomar una cerveza podrá hacerlo. Y luego, cuando salgan del estadio también durante una hora después del pitido final”, dijo la fuente.



Tomar si, pero en ciertos horarios

Además, a Budweiser se le permitirá servir cerveza en parte de la principal zona de aficionados de FIFA en el centro de Doha de 18:30 a 1:00 todos los días del torneo de 29 días, supo Reuters.

En torneos anteriores de la Copa del Mundo, se sirvió cerveza en las zonas reservadas a los aficionados durante todo el día.

La decisión sobre dónde y cuándo se venderá la cerveza a los aficionados ya está finalizada, sin embargo, el precio que se cobrará a los espectadores por una cerveza aún está en discusión, dijo la fuente.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con la FIFA, que está gestionando la relación con las autoridades de Qatar, para garantizar que nuestras actividades en el torneo se ejecuten con respeto y en cumplimiento de las normas y reglamentos locales”, dijo un portavoz de la cervecera Budweiser AB InBev en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los controles del alcohol en la Copa del Mundo. La oficina de medios del Gobierno de Qatar dirigió las solicitudes al Comité Supremo.

Hay cuatro partidos programados en la mayoría de los días de la fase de grupos del torneo, y el primer encuentro comenzará a las 13:00 horas.



Se viene el Mundial. Foto: EFE.



No quedó claro de inmediato cómo Qatar manejará las ventas de cerveza antes del partido entre Gales e Irán a las 13:00 del viernes 25 de noviembre, cuando la mayoría de los musulmanes en Qatar se reunirán en las mezquitas para la oración congregacional semanal. Qatar actualmente requiere que la mayoría de las tiendas y restaurantes del país cierren durante las oraciones del viernes.



Alcohol, el gran protagonista

Las preguntas en torno al papel que jugaría el alcohol en la Copa del Mundo de este año han estado girando desde que Qatar ganó los derechos para ser la sede en 2010. Si bien no es un estado “seco” como la vecina Arabia Saudita, consumir alcohol en lugares públicos es ilegal en Qatar.

Los visitantes no pueden traer alcohol a Qatar, ni siquiera desde el aeropuerto libre de impuestos, y no pueden comprar alcohol en la única licorería del país, en las afueras de Doha. Solo los residentes extranjeros con permisos pueden comprar allí para el consumo doméstico.

Los visitantes pueden beber en algunas docenas de hoteles y clubes autorizados, donde una pinta de cerveza puede costar $18.

Budweiser venderá su cerveza sin alcohol, Budweiser Zero, en los vestíbulos de los estadios y puestos durante los juegos y en otros sitios de fanáticos, dijo la fuente.



Con información de REUTERS