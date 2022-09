Gimnasia de La Plata. Foto: NA.

Pese al buen presente deportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata, los problemas con la dirigencia por falta de cobro continúan. Ante esta situación, los jugadores decidieron no concentrar para el encuentro frente a Independiente.

El plazo que habían planteado para cancelar las deudas era hasta las 15, sin embargo, desde el seno del plantel del “Lobo”, entendieron de que debían cortar de raíz el problema y tomaron esta postura.

Si bien la dirigencia había cancelado algunas de las deudas que mantiene con los jugadores, la relación del equipo y cuerpo técnico con los dirigentes esta prácticamente desgastada y la situación generó mal humor en la entidad Tripera.

Pese a que Gimnasia realizó la venta de varias de sus figuras y no invirtió en figuras de renombre para la competencia, el equipo de La Plata se mantiene en la lucha de la Liga Profesional, en la cual se ubica tercero a dos unidades del líder Atlético Tucumán, quien ostenta 32 puntos.



No es la primera vez

Esta situación no es la primera vez que sucede ya que el plantel había amenazado con hacer lo mismo en la previa del encuentro ante Patronato. Incluso en ese momento, tampoco habló Néstor “Pipo” Gorosito en conferencia para dialogar con los dirigentes y solucionar el inconveniente.

Por lo pronto, el Lobo recibirá mañana a Independiente en el estadio Juan Carmelo Zerillo desde las 20.30, en donde buscará el triunfo que le permita seguir en los primeros puestos pese al clima tenso que se vive en las entrañas del club.