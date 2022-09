Por Alejandro Laffón (@alelaffon)

El ser humano no está listo para las despedidas y lo demostró la multitud en el Arthur Ashe. Más de 22 mil personas dieron el presente en la tercera ronda del US Open, para ver los últimos golpes de la mejor tenista de todos los tiempos: Serena Williams.

Desde el primer día del cuarto Grand Slam del año, era sabido que también sería el último torneo de la número 1 de la historia del tenis. Por eso en cada partido suyo el aforo estuvo más que completo, con el objetivo de poder estar cerca en uno de los momentos más importantes del deporte blanco.

Salió a la cancha, marcando territorio, con los ojos repletos de ambición, como si tuviera tan solo 16 años y aún todo por ganar. Del otro lado de la red se encontraba Ajla Tomljanovic, que no se enfrentaba únicamente a Serena, sino también a un estadio que quería un nuevo baile para “La Reina”.

La primer manga nos trajo la mejor versión de la menor de las hermanas, que con un potente saque y un talento descomunal, logró estar 5-3 con saque a su favor. Pero la australiana rompió las ilusiones y se decidió a dar el batacazo: quebró, recuperó y se llevó el primer set por 7-5.

Pese a tan duro golpe, donde cada minuto más dentro del court era tener menos posibilidades de seguir en competencia, la llama no se apagó, sino que se reavivó. Volvió a quebrar, esta vez en dos ocasiones, aunque nuevamente no fue suficiente. Tomljanovic la alcanzó, empujando a un tiebreak, donde Serena se hizo más que gigante y llevó todo a un tercer set.

Tras un gran comienzo donde se adelantó rápidamente, robando el servicio de su rival, el tiempo terminó de correr. Ajla tomó envión, pisó el acelerador y se recuperó, luchando golpe a golpe con la leyenda viviente, que veía como el telón bajaba lentamente. Si hace tan solo unos días decíamos que la historia del tenis no quería dejarla ir, hoy podemos decir que Serena se aferró con uñas y dientes, salvando hasta 5 match points. En esta ocasión, las lágrimas cayeron y nuestra Reina dijo adiós.

La guerrera de las mil batallas había adelantado su decisión de retirarse del deporte, para dedicarse de manera total a su familia y a su faceta como empresaria. Nadie se encontraba realmente preparado para este momento, nadie. Mucho menos el tenis, que fue quien se despidió de ella

