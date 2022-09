El príncipe William y a Kate Middleton. Foto: NA.

Se revelaron uno de los castings más esperados por los fanáticos de The Crown: los actores que darán vida al príncipe William y a Kate Middleton. La serie de Netflix está por estrenar su quinta temporada, a la espera de una fecha oficial.

Por un lado, Rufus Kampa interpretará al hijo mayor del príncipe Carlos y Lady Di en su adolescencia; mientras que Ed McVey estará al frente de su etapa más madura, en la que compartirá varias escenas con Meg Bellamy, la actriz elegida para ponerse en la piel de la duquesa de Cambridge.

Cabe recordar que William y Kate se conocieron en 2001, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Primero, construyeron una sólida amistad, pero con el paso del tiempo el vínculo se transformó. Así fue como diez años más tarde se casaron en la abadía de Westminster y hoy son padre de tres niños: el príncipe George de Cambridge, la princesa Charlotte de Cambridge y el príncipe Louis de Cambridge.



Los actores elegidos. Foto: NA.



El príncipe Harry también aparecerá en la ficción creada por Peter Morgan, caracterizado por Teddy Hawley y Will Powell, en su niñez y juventud, respectivamente. Sin embargo, el matrimonio del hermano menor de William con Meghan Markle, que terminó fuera de la monarquía británica, no será abordada en la serie.

“Me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que sucedieron hace al menos 20 años”, reveló Morgan y aseguró que el paso del tiempo lo ayuda a tener una visión más clara sobre los acontecimientos que atraviesa la corona. “Tengo en mi cabeza una regla de 20 años. Ese es tiempo y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su posición y relevancia. A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día se olvidan instantáneamente, y otras tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas”, explicó.



¿Se viene una precuela?

La quinta temporada de The Crown iba a ser la anteúltima, ya que su creador, Peter Morgan, explicó que prefiere que pasen más de 20 años de los acontecimientos que muestra en la serie. Sin embargo, en las últimas horas circuló un rumor que hará que los fanáticos no pierdan sus esperanzas: podría tener una secuela en Netflix.