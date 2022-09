Buen recibimiento a anuncios del Gobierno. Foto: NA.

Los exportadores respaldaron el régimen especial aprobado por el gobierno nacional que establece una cotización de $ 200 por dólar para liquidaciones del complejo sojero y que estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), consideró que “vemos a esta nueva condición como una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno”.

“Entendemos que esto ha surgido del proceso de consultas que abrió el gobierno desde hace semanas con las entidades de productores y los demás eslabones de la cadena”, añadió el representante de la industria.

Idígoras resaltó “que la decisión de venta de soja está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que en esta oportunidad el tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de mes”. Cabe apuntar que la adhesión al régimen es voluntaria.

El presidente de CIARA-CEC reveló que “se acordó con el Gobierno una agenda de cuestiones técnicas para trabajar durante el mes de septiembre. “Los temas acordados son relativos a cuestiones crediticias, tributarias, comerciales y sanitarias, tendientes a facilitar las exportaciones del principal complejo exportador del país”.

Asimismo, Idígoras considero que “esta medida temporal muestra que el gobierno debe trabajar una política pública que reduzca de forma permanente la alta carga tributaria de la cadena de soja”.



Acompañamiento

Idígoras formó parte del anuncio que que se realizó en el Ministerio de Economía y que contó con la presencia de los principales industriales de la cadena: Juan José Blanchard, presidente de Dreyfus; Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza (AGD); Vladimir Barisic, presidente de Viterra; Alfonso Romero, presidente de COFCO; Jose Castelli presidente de BUNGE; Fernando Cozz, presidente de Cargill; Pablo Noceda, presidente de Molinos Agro, y Antonio Aracre, CEO de Syngenta.

También participaron: Jose Martins, presidente Bolsa de Cereales de Bs. As; Javier Cervio, Director Ejecutivo Bolsa de Comercio de Rosario; Maximiliano Abraham, presidente Bolsa de Cereales y Productos de Bahia Blanca; Analía Gaviglio, Bolsa de Cereales de Santa Fe; Diego Maier, presidente Bolsa de Cereales de Entre Ríos;

Juan Carlos Martínez, presidente Bolsa de Cereales de Córdoba; Julián Echazarreta, Asociación Cooperativas Argentinas (ACA); Mariano Rodríguez, AFA S.C.L, y Ernesto Crinigan, presidente Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Bs. As.

En el 5° piso del Palacio de Hacienda también estuvieron: Luciano Durand, Centro de Corredores de Cereales de Rosario; Fernando Rivara, presidente Federación de Acopiadores de Argentina; Andrés Ponte, presidente MATBA ROFEX; Alfredo Paseyro, presidente Asociación Semilleros Argentinos (ASA), y Pablo Ansaloni, presidente de la Obra Social de los Trabajadores Rurales de la República Argentina

Massa precisó que esta medida surge de una propuesta de los exportadores que se comprometieron a liquidar US$ 5.000 millones en septiembre, de los cuáles US$ 1.000 lo harán en las primeras 72 horas.