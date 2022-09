El proyecto de Boca para el siguiente semestre cada vez cuenta con menos jugadores. Si bien aún no está confirmada la continuidad de Hugo Ibarra luego de diciembre, varios futbolista del xeneize ya tendrían planeado emigrar del club de la rivera con el objetivo de obtener más minutos y continuidad.

Javier García y Agustín Rossi son un claro ejemplo de esto. El veterano estaría pensando en su retiro, pero es un hecho que no extenderá su contrato, mientras que la figura experta en penales no aceptó las ofertas de renovación y estaría buscando armar las valijas, más aún tras el interés demostrado por el Flamengo. Pero esto no es el final de las salidas.

El que también estaría preparado para irse a fin de año sería Esteban Rolón. El mediocampista salido de Argentinos Juniors y con paso en Huracán no alcanzó su mejor nivel desde que se vistió con la azul y oro, por lo que estaría dispuesto a buscar un nuevo destino. Pese al interés del actual técnico en alternarlo en el once inicial, parecería que la decisión ya estaría tomada.

Desde que llegó en 2021, disputó un total de 20 partidos con Boca, en los que cosechó dos títulos: Copa Argentina 2019-20 y la Copa de la Liga 2022.