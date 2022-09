Rosana Gómez es una luthier salteña, que se dedica a la fabricación y reparación de instrumentos musicales tradicionales de nuestro norte, como bombos legüeros, cajas, charangos y guitarras.

Durante la pandemia, a la cuarentena más estricta se le sumaron problemas personales y no pudo seguir trabajando. Tras esta complicada etapa, se enteró de un programa de microcréditos para emprendedoras.

“Me pasaron tantas cosas… Siempre fui incrédula sobre los créditos. Una nunca cree que puede salir elegida. Empecé a contactarme y al poco tiempo me designaron. No lo podría creer”, contó la mujer, que tiene 44 años y vive en el barrio El Huaico.

Fabricando sonidos

Rosana fabrica de forma artesanal elementos de percusión, como bombos legüeros de diferentes tamaños. Trabaja la madera y el cuero con detalle y dedicación. Luego vende sus instrumentos en mercados y ferias de la ciudad.

La emprendedora dijo que el microcrédito, que gestionó en el Área de la Mujer de la Municipalidad de Salta, fue para ella una puerta de entrada al crecimiento.

Con el dinero, compró madera y cuero para empezar a elaborar las cajas. “Me ayudó muchísimo. Esto hace que una sienta que la tienen en cuenta”, dijo.

Entre risas, contó que algunos no creen que ella hace los instrumentos. “Siempre invito a los clientes para que vengan y vean lo que fabrico. Me pasó que varios no creyeran que soy capaz de hacerlos porque soy mujer. Es que, en general, este siempre fue un trabajo de varones. Pero las cosas cambian”, expresó.

Herecia cultural familiar

El oficio viene de familia. Rosana es pariente de la familia Coro, formada por luthiers reconocidos de Salta. “Soy la tercera generación”, sostuvo.

Repite que se siente agradecida y que los microcréditos permiten que los emprendimientos puedan desarrollarse porque es una forma de comenzar a generar ingresos que los retroalimentan.

“Quiero que las mujeres emprendedoras sepan que sí se puede seguir adelante. El microcrédito es la forma de empezar. A mí me sirvió, por eso ahora estoy vendiendo. Si bien no me queda mucho tiempo para hacerlo porque trabajo con herramientas de mano que demandan muchísimo tiempo, a futuro quiero tener mi fábrica y abrir las ventas hacia otra provincias”, finalizó.

En qué consiste la asistencia

Guadalupe Blanco, presidenta del Ente de Desarrollo Económico, explicó que el programa de microcréditos fue lanzado en 2021 desde la Municipalidad en respuesta a una necesidad de acompañar a las mujeres que emprenden y que necesitan un apoyo económico tanto para comprar maquinarias y equipamiento como para adquirir materia prima, insumos o llevar adelante remodelaciones. Este año, debido a la situación económica, se tomó un cupo de proyectos que pueden otorgarse también a varones.

Hasta el momento la iniciativa ha permitido que más de 60 salteños, entre peluqueros, costureros, panaderos, cocineros, empanaderas, joyeros y artesanos, accedan al beneficio.

Con una inversión de 5 millones de pesos, el programa municipal brinda la posibilidad de fortalecer e impulsar sus proyectos productivos a emprendedoras y emprendedores de la capital.

Pero desde la comuna no solo piensan en los primeros pasos de un emprendimiento y el aspecto monetario, sino también en el acompañamiento relacionado a la formulación de un proyecto, que implica contemplar costos, cálculos de uso de materiales y una planificación de producción.

Es decir, en primera instancia, se evalúa la factibilidad del proyecto pero también se ofrece una mentoría para buscar que tenga éxito.

Seguimiento y verificación

Desde el municipio visitan el lugar donde se desarrollará el proyecto junto con una asistente social que evalúa el contexto y define la viabilidad, según detalla El Tribuno.

Entre los requisitos para acceder a los fondos están: ser mayor de 18 años, residir en Salta Capital, tener un emprendimiento productivo de agregado de valor o servicios en funcionamiento o un proyecto a realizar, no ser pariente directo de un empleado municipal y asistir a la charla informativa de la Subsecretaría de Emprendedurismo y Desarrollo Local.

Los microcréditos son de hasta 70 mil pesos a tasa cero. Se otorga un plazo de 30 días para realizar gastos y rendir, y seis meses para devolución en 12 o 24 cuotas.

El microcrédito puede utilizarse en adquisiciones de activos fijos, como maquinarias, herramientas o mobiliario. También puede destinarse a otro capital de trabajo como insumos, materias primas, mercadería y materiales.

Además puede servir para pagar publicidad y comunicación, desarrollar una página web y pagar honorarios, patentes y seguros.

Blanco precisó que el microcrédito no requiere garantías. “Nuestra mayor garantía es que los emprendedores sepan hacer lo que quieren hacer. Una vez que se otorga el crédito seguimos dando capacitación sobre gestión empresarial porque justamente la búsqueda que se hace es que empiecen a funcionar y que puedan tener crecimiento ante las situaciones que el contexto le pongan en frente, por ejemplo, la inflación”, hizo hincapié la presidenta del Ente de Desarrollo Económico.

Añadió que la búsqueda del municipio es dar herramientas que brinden soluciones concretas y realistas para el crecimiento de los emprendedores porque ayudan al desarrollo de los barrios y de la ciudad.