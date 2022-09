La Chabona se despegó del atacante de Cristina Kirchner. Foto: Twitter.

Una vez que se conoció la identidad del hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner, Fernando Andre Sabag Montiel. Se comenzó a filtrar información sobre sus redes sociales donde aparece en fotos junto a Zulma Lobato y La Chabona. Al hacerse virales las imágenes, la influencer aclaró que nunca tuvo ningún tipo de vínculo con él y que solo accedió a sacarse una foto en la vía pública.

Mediante su representante, Christian Manzanelli, Maria Palacios -popularmente conocida como La Chabona- negó conocer al atacante, repudió lo ocurrido y pidió por una Argentina sin violencia.



El comunicado

“Ante los hechos de público conocimiento y con la gravedad que el mismo significa, aclaramos que está circulando en todos los portales de noticias una imagen fotográfica, que se saco circunstancialmente este sujeto tras cruzarnos en una oportunidad, mientras circulábamos en la vía pública”, comenzó el comunicado.

“Repudiamos el intento de asesinato y violencia a la Señora Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y nos solidarizamos con ella y toda su familia, por una Argentina sin violencia”, concluyó.



El atacante

Fernando Andre Sabag Montiel es un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña. Ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay y su domicilio indica que vive en La Paternal, CABA.

Tiene antecedentes por portación de armas no convencionales en la vía pública. La Policía de la Ciudad lo detuvo en 2021 por tener un cuchillo en su poder.

Sapag Montiel, según registros comerciales, está inscripto como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”.

Este jueves el agresor se acercó a la valla más cercana a la vicepresidenta y gatilló, pero el disparo no salió. Fue detenido en la intersección de Juncal y Uruguay y el arma se encontró “a escasos metros del lugar”, aseguró el parte policial. Además, confirmaron que se desplazó a la zona la brigada de Intervenciones Judiciales.