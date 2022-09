Rafael Nadal en el US Open. Foto: NA.

Después de perder el primer set en sus primeros dos partidos del US Open, Rafael Nadal se reencontró con su gran nivel y venció este sábado a Richard Gasquet por 6-0, 6-1 y 7-5 en la tercera ronda del Grand Slam de Estados Unidos.

El tenista francés se mostró muy inferior al mallorquín en los primeros sets del partido. Recién en el último logró ser combativo, pero no evitó la paliza de Nadal, quien lo eliminó del torneo en tan solo dos horas y 17 minutos. Además de ganar confianza, el español optimizó energía para la segunda semana del US Open.

En octavos de final, Rafa se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe, quien viene de eliminar al argentino Diego Schwartzman, por 7-6, 6-4 y 6-4 en el juego disputado en el estadio Louis Armstrong.

Después de su triunfo ante Gásquet, Nadal sumó su decimoctava victoria consecutiva ante el tenista francés, quien nunca pudo vencerlo en ningún tipo de superficie.



El camino de Rafael Nadal en el US Open

En primera ronda, el 14 veces campeón de Roland Garros, venció a australiano Rinky Hijikata por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 en el Arthur Ashe Stadium. Ya en segunda ronda, eliminó al italiano Fabio Fognini por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.



Un terrible golpe en su nariz

“Al principio pensé que me había roto la nariz porque fue un shock, muy doloroso. Fue como perder un poco la sensación en la cabeza. Parece que está rota, pero no estoy seguro todavía”, detalló Rafa en conferencia de prensa después del triunfo ante Fognini.