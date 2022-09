Natalia Oreiro. Foto: Instagram/nataliaoreirosoy.

En entrevista con la Revista Caras, la actriz uruguaya, Natalia Oreiro, habló entre otros temas habló sobre la crianza de su hijo, Merlín Atahualpa Mollo, de 10 años.

Oreiro contó que el niño no sigue mucho de cerca su carrera artística y comentó cómo transita la fama de sus padres.

“Lo único que vio, que fuimos a ver juntos al cine, fue Las Rojas porque él me había acompañado en la filmación en Mendoza y porque era una película que él podía ver. Pero va a faltar muchos años para que él pueda ver mis producciones”, dijo la uruguaya.

Y luego comentó: “Él (su hijo) está acostumbrado en el sentido de que desde que creció nos acompaña mucho, pero también nosotros tenemos una vida personal de perfil bajo donde no lo exponemos a él e incluso a nosotros tampoco, con lo cual él sabe que de alguna manera es un entrar y un salir, no viene a lugares donde hay prensa y lo lleva bien”.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, están casados desde diciembre del 2001. La boda sucedió en Brasil y formaron una familia con el nacimiento de Merlín.



Natalia recordó cuando besó a Ricky Martin

Hace un tiempo, cuando visitó el programa radial Vuelta y Media, la actriz contó cuando en 2006 se “chapó” al cantante en el contexto de la ficción “Sos mi vida”.

Cuando Sebastián Wainraich le preguntó: “¿Te chaparías a Ricky Martín?”, ella respondió sin dudar: “Sí, me lo chapé”.

Para ampliar la situación, contó que: “Con Fabi García al lado fuimos a una supuesta escena que íbamos a grabar con Ricky Martin, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era un meeting con sus fanáticas, de esas cosas que arreglan entre las productoras, y nos tiraron allí cual fans. Y bueno, nos dimos un chupón”.

Todos en el estudio aplaudieron y se rieron de la historia. En la ficción que protagonizaba junto a Facundo Arana, la uruguaya tenía el papel de la boxeadora “Esperanza La Monita Muñoz”. Allí, Ricky Martin tuvo una participación especial en uno de los capítulos donde ocurrió la escena.