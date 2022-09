Penélope Cruz. Foto: EFE.

La actriz española Penélope Cruz, brilló en la alfombra roja del 79º Festival de Venecia, donde asistió para el estreno oficial de la película “L’Immensitá”, en la que se mete en piel de una madre.

Penélope fue recibida entre gritos y ovaciones por parte de cientos de seguidores y curiosos que estuvieron presentes en la zona.

La actriz madrileña fue con un vestido Channel que se llevó todas las miradas. Tras posar ante las cámaras, firmó algunos autógrafos.

“Es muy emocionante porque el pasado año fue muy fuerte para mi estar aquí con Pedro, también con la otra película, “Competencia oficial”, y volver aquí es muy especial”, aseguró Cruz hablando en italiano, el idioma que interpreta durante la película.

Por la alfombra roja veneciana también pasaron algunas estrellas, como la modelo Irina Shayk.



Penélope Cruz, deslumbrante. Video: EFE.



Sobre la película

La historia que cuenta, de alguna manera, es la infancia del director personificado en Adriana, la niña que quiere ser llamada Andrea (nombre masculino en italiano) y que se siente un chico.

La niña vive con su familia en los alrededores del Vaticano, una zona que experimentó un enorme crecimiento de personas en los años setenta, algo que la película refleja.

Su madre es Clara (interpretado por Penélope Cruz), una española casada con un italiano que la engaña. El filme se centra tanto en el aislamiento de la hija como en el de la madre.

Para Cruz, el personaje de Clara “representa muchas realidades de hoy, hay muchas mujeres en el mundo atrapadas en sus propias casas pretendiendo ante sus hijos que las cosas no son tan malas como en realidad lo son”.

La violencia doméstica, el género, los problemas mentales o las relaciones materno filiales son algunos de los temas que trata esta película, que alivia su trama con musicales en los que Penélope Cruz se transforma en Rafaella Carrá o en Patty Bravo.

“Cuando leí el guión me rompió el corazón y sentí la necesidad de hacer esta película con Emanuele”, resaltó la actriz, que su personaje es una superviviente que conecta con su hija porque ambas se sienten muy atrapadas.

Clara “necesita permiso de la sociedad, incluso de su familia, incluso de ella misma, es una mujer que sufre mucha opresión y no puede soportar más, tiene que actuar cada día delante de sus hijos”, resaltó Penélope.