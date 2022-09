Platense vs. Estudiantes. Foto: Twitter @caplatense.

En la tarde soleada de Vicente López, Platense y Estudiantes de La Plata empataron 0 a 0, por la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El exarquero de la Selección Argentina, Mariano Andújar, fue la figura del partido.

El Calamar y el Pincha dejaron pasar una buena oportunidad para meterse de lleno en la lucha por el campeonato que lidera Atlético Tucumán. El equipo comandado por Omar De Felippe no pudo plasmar en cancha el gran rendimiento que había demostrado en el triunfo 2 a 0 ante Argentinos Juniors, en el clásico.

En la primera etapa, Platense apostó a las individualidades de Vicente Taborda y Mauro Zárate, quienes apenas pudieron generar peligro, pero chocaron con la seguridad del experimentado arquero de 39 años, Mariano Andújar.

En el complemento no hubo muchas insinuaciones en ambas áreas, tanto el Calamar como el Pincha buscaron abrir la cuenta a través de pelotas paradas, aunque tampoco tuvieron éxito.

Con este apático empate, Platense se posicionó octavo en la tabla con 26 unidades. Estudiantes de La Plata llegó a 23 puntos y quedó decimosegundo.

La próxima fecha, el Calamar visitará el próximo viernes a Patronato, en Paraná, desde las 18. Por su parte, el Pincha será local de Racing, también el viernes, a las 20.30 de Argentina.



Todos los detalles del partido: