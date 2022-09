Festejo de De la Cruz. Foto: NA.

River necesitaba ganar y eso mismo es lo que logró. Mereció mucho más, pero finalmente derrotó a Barracas Central por 2 a 0 tras el encuentro que disputaron durante la noche de este domingo, en el estadio Más Monumental, en el marco de la decimoséptima jornada de la Liga Profesional.

Nicolás De La Cruz, fue el responsable de abrir el marcador a los 25 minutos de la primera parte, y el Millonario se mantuvo en terreno rival, mientras que los conducidos por Rodolfo De Paoli no le generaron demasiado trabajo al arco que defiende Ezequiel Centurión.

Así fue durante todo el encuentro.

En la segunda parte, cuando ya el partido agonizaba, Miguel Borja clavó el definitivo 2 a 0 a los 94 minutos globales del partido.

El resultado final no refleja el grado de merecimiento del equipo Millonario conducido por Marcelo “Muñeco” Gallardo. River hizo muchos más méritos como para estirar la diferencia y no llegar al pitazo final con la mínima diferencia.

Los de Núñez fueron muy superiores y en el segundo tiempo tuvieron incluso otras situaciones muy claras para aumentar la cuenta.

Como fuera, River hizo su negiocio y se quedó, muy merecidamente, con los tres puntos.



River Plate vs. Barracas Central. Foto: NA.



Todos los detalles del partido: