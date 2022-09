En casa mando yo. Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de los Países Bajos y plasmó su décima victoria (30° en la Máxima) en la temporada y se aleja en la punta del campeonato. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes y Charles Leclerc, con Ferrari.

Verstappen solo perdió la primera ubicación en una vuelta, en la cual, tras un safety car, Hamilton pasó al primer puesto. Sin embargo, el piloto de británico de ahí en más tuvo inconvenientes con su auto y por eso recaló a la cuarta posición.

“No fue una carrera que salió así de una e inclusive con el auto de seguridad tuvimos los cambios correctos en los boxes. Colocamos neumáticos blandos y tuvimos una muy buena velocidad para poder superar a Hamilton”, contó Max. “Es especial ganar el Gran Premio de casa y estoy orgulloso de ser neerlandés”, explicó.

🏁 END OF RACE (LAP 72/72) 🏁

What a roller-coaster race that was! 😮#DutchGP #F1 pic.twitter.com/9cHNwkqVPz

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022