Operativos por granos no declarados. Foto: AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 2.900 toneladas de granos sin declarar durante distintos operativos realizados en una planta de acopio de productos de alimentos balanceados y un feedlot ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Durante un control llevado a cabo en la localidad de Lincoln, se incautaron 1.800 toneladas de maíz al constatarse que el stock existente en los silos de acopio era mayor al declarado en el libro de movimientos y existencias de granos. El total incautado equivale a 60 camiones de carga.



Feedlots encontrados. Fotos: AFIP.



En otro operativo, funcionarios del organismo realizaron un relevamiento en un feedlot ubicado en la localidad de Tres Arroyos, en donde detectaron que no se emitieron comprobantes que respalden el egreso y registro en el libro de movimientos y existencias de granos por un total de 1.056 toneladas de maíz, que equivalen a una carga de 35 camiones. El valor del cereal no declarado supera los $37 millones.



Inspección a cabezas de ganado. Foto: AFIP.



Por último, la AFIP interdictó otras 90 toneladas de maíz en un feedlot ubicado en la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Allí, se detectó que los granos no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente.

Además, durante el control de hacienda e insumos llevado a cabo por inspectores de la Dirección Regional Río Cuarto, se relevaron 1700 cabezas de ganado bovino, rollos de alfalfa y subproductos para alimentos.